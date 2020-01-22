【台灣最火辣阿姨】逆齡外表辣倒外媒　63歲陳美鳳凍齡秘訣曝光

台灣最美阿姨是如何煉成的？63歲的美魔女陳美鳳自從40年前在選美比賽脫穎而出後，一直維持完美的體型和凍齡美貌，近日更「衝出國際」獲英國媒體《每日郵報》報道，形容她是「台灣最火辣阿姨」，並在報道中大方分享了8個凍齡秘訣。

陳美鳳自從40年前在選美比賽脫穎而出後，一直維持完美的體型和凍齡美貌。（陳美鳳IG圖片）

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陳美鳳1975年參加「毛衣皇后」選美比賽後出道，曾演出多套台灣本土劇，常被稱呼為「台灣最美麗的歐巴桑」。踏入花甲之年，她完全沒添老態，身型一點鬆馳也沒有，外表打扮亦氣質時尚，還不時穿超短熱褲性感窄身裙，就像身體內有一股抗衰老特質。她近日更接受英國媒體《每日郵報》訪問，大談8個凍齡秘訣，包括起床前在床上抬腿踩空中單車，以及每天吃一個帶皮蘋果等。

除了8個養生習慣，陳美鳳亦在fb帖文中補充指，如果不是大家一直提到63歲，「我都忘了自己有那熟齡啦」，又指自己的心境年齡還停留在30至40歲。

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