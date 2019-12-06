【不老美魔女】泰國環球小姐升呢做阿嫲　72歲擁凍齡臉蛋震撼網民

隨着美容科技日新月異，女人要保持年輕美貌相對容易，泰國近日有位美魔女在網上爆紅，原來她是1965年代表泰國勇奪環球小姐冠軍的亞芭詩拉（Apasra Hongsakula）。近日亞芭詩拉在instagram發布數張近照，她帶孫兒出席自家美容公司的宣傳活動，網民看照片後大呼震撼，驚訝完全看不出相中人已是72歲的嫲嫲，歲月在其身上不留痕，紛紛盛讚她保養得宜、美麗動人。

環球小姐冠軍亞芭詩拉（Apasra Hongsakula），現年72歲的她依然保養得宜。（「apasrahongsakula」IG圖片）

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亞芭詩拉現時除了開設自家美容公司「Apasra's Beauty Slimming Spa」，更「升呢」做嫲嫲，她帶孫子出席公司的宣傳活動，網民發現她仍能保持當年的美貌，大呼驚喜。（「apasrahongsakula」IG圖片）

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亞芭詩拉於1947年在曼谷出生，在1965年以18歲之齡參選環球小姐（Miss Universe）選美比賽，最終成為第一位奪冠的泰國人，亦是第二位亞洲人於比賽中獲得殊榮。當年她年輕貌美，輪廓深邃而且笑容甜美，當選後知名度急升，成為泰國著名美女之一。

一年後她風光出嫁予當時泰國詩麗吉王后的堂弟，之後淡出幕前，專心相夫教子，惟童話不到老，二人離婚收場。亞芭詩拉後來改嫁當地富商奇拉維特（Suthikiati Chirathvat），並誕下一子，最後同樣逃不過離婚的結局。

兩段婚姻雖然不完滿，但亞芭詩拉慶幸有2名兒子陪伴，亞芭詩拉亦在1973年及1979年復出擔任環球小姐的評審，而小兒子Pok如今更是當地知名網紅兼YouTuber。

當年的亞芭詩拉可說是女神中的女神↓↓

亞芭詩拉不是花瓶角色，她開設自家美容公司「Apasra's Beauty Slimming Spa」，成功建立自己的事業。已「升呢」做嫲嫲的亞芭詩拉，不時在IG帳戶上載日常生活照，可見她依然美麗動人，即使與孫仔孫女站在一起，看起來也像他們的媽媽，完全不像嫲孫，凍齡特質令網民大呼不可思議。

不過有網民質疑其中她數張宣傳照的效果是修圖得來，亦有傳言稱她曾花上百萬元整容，但其經紀人一一否認，解釋因為她由曲髮變直髮，所以看起來比較年輕。

（綜合）