日本國民美魔女出爐　年紀最大佳麗奪冠　原來10年前曾落選

因有自信、所以美麗，年齡並不是漂亮的障礙！日本一本美妝雜誌日前舉辦第10屆「國民美魔女大賽」，14位年齡介乎39至52歲的女性除了比拼顏值，更要驗證經歷人生各階段的困難後，如何培養出個人自信與魅力。比賽由最年長的參賽者、52歲的坂村薰奪得冠軍，原來她10年前曾參加首屆「美魔女大賽」，落選後歷經人生低潮，再次參賽時展現出成熟美態，終獲得壓倒性票數當選。

日本美妝月刊《美ST》日前舉辦第10屆「國民美魔女大賽」，當中52歲的美容顧問坂村薰以壓倒性票數當選。（《美ST》網頁圖片）

「國民美魔女」大賽由日本美妝月刊《美ST》舉辦，每年均會選出35歲以上、才貌兼備的女性，今年適逢踏入第10屆，除了最後5強外，大會更於過去9屆的15強美女中，每屆選出一名參賽，可算是歷年來最熱鬧的一屆。獲選國民美魔女的勝出者，未來可在媒體上露面，亦能參加與不同企業合作的公益活動。

比賽不是只重視參賽者的外貌，反而更看重她們跨越不同人生歷練或低潮後，由內至外散發出的成熟魅力及女性美，因此參加者不乏人妻、媽媽，甚至是曾離婚或再婚的女士。大會希望鼓勵女性不要以家庭、工作或年齡為藉口，放棄讓自己繼續接受挑戰，即使生活上必定會面對限制，也要讓自已充滿魅力。

美魔女大賽前日（5日）於日本橋三井大禮堂舉辦，分為3個部分，其中泳裝及洋裝競賽分別要求參賽者穿著指定的黑色泳衣及晚裝行天橋展示美態，而最後一個環節則與一般選美比賽不同，並非考驗才藝或口才，而是要求參賽者分享個人經歷，回答指定問題：「如何作為一名美魔女持續保持美麗？」

52歲的美容顧問坂村薰以壓倒性票數當選「國民美魔女」，她亦首屆比賽的參賽者，但當年卻落選了。（《美ST》網頁圖片）

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今屆的「國民美魔女大賽」最終由52歲、同時也是第一屆的參賽代表坂村薰奪得冠軍，她於泳裝環節展現出自信及成熟美，令不少觀眾讚嘆不已，最終以壓倒性票數勝出。

坂村薰獲獎後心情激動，直言：「能走到今天這一步都是因為朋友跟家人的支持和鼓勵。52歲了還站上選美舞台，對我來說不是一件容易的事。」本身任職美容顧問的她10年前參賽後，經歷更年期障礙、照顧年老父母等階段，機緣巧合下再次遇到「美魔女大賽」的入圍者，傾談過後決定再次報名返回舞台，「以後也會繼續為了變得美麗而努力，不愧對『美魔女』的名號」。

比賽的亞軍由最年輕參賽者、39歲的單親媽媽川端步奪得。（《美ST》網頁圖片）

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至於比賽的亞軍則由最年輕參賽者、39歲的單親媽媽川端步，大學時已懷孕的她，獨自養育現已17歲的女兒長大。雖然年輕時已為人母，但她決意成為一個「不讓女兒感到羞愧的母親」，承諾：「我將繼續前進，成為擁有堅強內心的女人。」

比賽評判之一桐野安子表示，冠軍坂村薰讓人看到，女性不須畏懼歲月在身上留下的痕跡，而川端步則讓人看到為人母親的堅強，期望所有女士無論參賽與否，也可繼續以自己的美麗姿態綻放光彩。

（綜合）