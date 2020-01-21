着睡衣出街都唔得？　城管起底公開樣貌斥不文明　引爭議道歉撤稿

平日穿睡衣落樓，只會擔心弄髒睡衣，或被熟人見到尷尬，但從來沒想過因此會被人起底。安徽省宿州市城市管理局昨日在其微信官方公眾帳戶發文，以《曝光不文明行為，提高市民素養》為題公開7名穿睡衣上街的市民照片、部分身份證號碼、姓氏，批評他們的行為不文明，此舉引起不少網民熱議，批評嚴重侵犯私隱。其後宿州城市管理局「跪低」，發表道歉聲明承認審核把關不足，內容及方式不妥當，已主動將涉事文章下架。

宿州城管日前公開7名穿睡衣出街的市民身份，直指他們的行為不文明。（宿州城管微信公眾號圖片）

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宿州城管昨日以《曝光不文明行為，提高市民素養》發文，從公開的內容所見，7名宿州市民身穿睡衣出現在不同地方，因而被當地城管起底，公開他們的姓氏、部分身份證號碼、證件照片及不文明行為發生的地方，包括街市、大街、商場等。曝光的照片清晰可見眾人樣貌，完全沒有「打格」處理，引來大批網民怒斥當局嚴重侵犯私隱，亦不認為行為嚴重到要公開身份。然而，根據宿州市文明辦曾刊登的《宿州文明二十條》，當中一條就列明「不穿睡衣上街」。

事後宿州城管「跪低」，昨晚在微信公眾帳戶發道歉聲明，承認審核把關不足，文章的內容和方式不妥當，目前已將有關文章下架。

（綜合）

宿州市文明辦曾刊登的《宿州文明二十條》，當中一條就列明「不穿睡衣上街」。（網上圖片）