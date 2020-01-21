蘇丹非洲獅營養不良病到皮包骨　網民聯署盼拯救

「萬獸之王」獅子一向給人兇惡強悍的印象，不過蘇丹首都喀土穆（Khartoum）一個公園飼養的5隻非洲獅則營養不良兼病到皮包骨。早前有網民將牠們的相片上載至facebook即引起關注，甚至有人聯署要求將5隻獅子遷往環境較好的地方棲息。當地官員及動物義工得知情況即時到公園了解情況並為獅子治療，可惜其中一隻母獅最終病重身亡。

5隻被關在喀土穆古瑞希公園的非洲獅營養不良兼病到皮包骨，引起當地民眾關注。（fb「Osman Salih」圖片）

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該5隻非洲獅被關在喀土穆古瑞希公園（Al-Qureshi Park）的籠內，不過過去數星期因缺乏足夠食物和藥物導致健康出現問題。當地居民沙勒（Osman Salih）早前於fb貼出相片，可見5隻非洲獅瘦至皮包骨，神態虛弱，似乎非常不適，「當我在該公園看到這些獅子時，我很震驚……牠們瘦到皮包骨。我敦促民眾和動物機構一起幫助牠們」。

公園工作人員和獸醫其後表示，5隻獅子的健康狀況過去幾周逐漸惡化，其中幾隻體重更輕了三分二。公園的經理哈賈（Essamelddine Hajjar）亦指，當地食物並非垂手可得，「我們常常要自掏腰包讓牠們吃飽」。

古瑞希公園由喀土穆市政府管理，同時接受私人捐助；然而蘇丹食物價格高漲、外幣短缺，正處於持續惡化的經濟危機中。不少動物義工、記者及當地民眾得知情況即湧到公園了解，有人帶備新鮮肉類讓獅子果腹，政府亦派獸醫到場為獅子治療。

沙勒之後上載新相片，可見其中一隻獅子被繩綁着躺於地上，獸醫以滴管餵液體給牠，以改善脫水情況。不過沙勒後來公布壞消息，指其中一隻母獅治療無效已經死亡。

當地政府我知情況派獸醫為獅子治療，其中一隻母獅最終病重身亡。（fb「Osman Salih」圖片）

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國際自然保育聯盟（International Union forConservation of Nature）將非洲獅列為「易危物種」（vulnerable species）。據估計，於1993年至2014年間，全球非洲獅數量減少43%，目前僅剩約2萬隻。

（綜合）