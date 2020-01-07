南非8獅遭毒殺　斬面割掌製巫藥　6隻獅BB胎死腹中

人類為了利益不惜殘殺動物，連「萬獸之王」獅子都不能倖免！南非有人非法殺死16頭獅子，牠們的腳掌及鼻子連上顎被割去，估計是以便抽出爪及牙齒販賣製作「巫藥」，或當作藥材「出口」到東南亞國家；今次慘遭毒手的獅子當中兩頭母獅各懷有3胞胎，全部胎死腹中，還有兩頭剛出世的幼獅因喝下中毒母獅的奶水而死亡。

事發於南非西北省勒斯滕堡市（Rustenburg）的「Predators Rock Bush Lodge」繁殖場，51歲負責人布洛姆（Gert Blom）上周五（3日）黎明時份，因為聽不見獅子慣常的咆哮聲，於是前往場內視察，始發現兩頭雄獅，以及6頭母獅失蹤；布洛姆沿著地上遺下拖行痕跡，追查至繁殖場圍牆後面，赫然見到所有獅子均被殘殺，屍滿是蒼蠅，相信盜獵者是用毒雞肉來誘殺，令牠們痛苦地死去，然而斬下32隻獅子的腳掌以取走牠們的爪，並巴上顎連鼻子割下來取走牙齒。

2幼獅喝下中毒母獅奶水亡

遇害的獅子包括兩頭雄獅及6頭母獅，全部為3至4歲，其中兩頭母獅各懷有3隻幼獅，原預計日內出世，可惜全都胎死腹中，另有兩頭在案發前一日才出生的幼獅，因喝下中毒母獅的奶水死亡，如今這個獅子家族只剩一隻雌性幼獅「Yoda」，牠因為由布洛姆用奶樽餵哺而沒有喝到毒奶逃過一劫。

+ 4 + 3 + 2

布洛姆在案發現場找到4組腳印，從而估計共有4名盜獵者跨過2.4米高的圍欄，在電網外將有毒的雞肉拋進園內，當獅子被毒死後，隨即用工具然後將獅子的遺體拖到圍牆後面屠宰，割下可當作藥材出售的部份；警方仍在調查案件，暫無人被捕。

在南非，不法份子會把獅子骨賣到東南亞製作成藥材，也有當地人相信傳統巫術及治病方法，巫師認為將獅子身體部位製成巫藥能賦予患者能量，並驅走邪靈和帶來好運。