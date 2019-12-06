被指6年偷吃至少5學生　30歲南非女教師發淫片引誘　丈夫怒分居

南非一名30歲已婚女教師捲入師生不倫事件，被指與至少5名男學生發生性關係。南非傳媒日前爆出當地一間貴族男校，有一名30歲的女教師透過發布不雅照片及影片的方式引誘男學生，與至少5名男學生發生性關係，直至一名18歲男學生不滿被她騷擾，才向校方告發。這名教師曾是模特兒，更被當地雜誌評為體育界美人，因此案件引來多方關注。女教師事後辭職，但仍有人質疑她是否需要承擔法律責任，但她的代表律師日前透露，由於涉事的男學生全都年滿16歲，相信不會構成刑事訴訟。

Fiona Viotti被指和至少5名男學生發生性關係。（fb圖片）

+ 3 + 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

已婚的南非女教師維奧蒂（Fiona Viotti）在當地的貴族男校「Bishops Diocesan College」任教歷史科，同時擔任學校水球隊教練。一名18歲的男學生較早前向校方投訴被維奧蒂騷擾，學校發現她還和數名學生有不當關係，她於10月時已請辭。

由於事件在當地引來關注，校方主動請了一名獨立律師進行學校內部調查，向數十名學生、教職員及家長索取資料，不過由於維奧蒂主動選擇辭職，所以不會面對處分，她不會向調查的律師提交書面資料，但校長認為她的行徑已違反南非教育工作者的守則。校方同時承認，維奧蒂的祖父曾擔任該校校長18年，直到1982年離任。

Fiona Viotti和丈夫一年多前才結婚，有傳媒指事件揭發後，她正和丈夫分居。（fb圖片）

調查報告於本周一出爐，維奧蒂被指曾至少與5名男學生發生性關係，她會傳送一些看不到樣子的不雅照片及影片給學生，目標都是一些年滿16歲的男生，並與他們發展性關係。她和學生有性關係始於結婚前，與男學生發生關係的時間至少有6年。

維奧蒂長相甜美，而且擁有模特兒的身材，令案件尤其哄動。她教書前曾擔任《Sports Illustrated》的模特兒，2009年她和10多名水球運動員被選為《South African Sports Illustrated》的「體育界美麗人物」（Beauties of Sport）。雖然有些聲音認為維奧蒂和學生性交是你情我願，但亦有不少人質疑她的行為有違師德。之後一度有人誤傳，稱維奧蒂會逃往英國，說她對47名男學生下手，又稱維奧蒂已被提出刑事起訴。

維奧蒂仍未被起訴，但她早已聘請當地頂尖律師替她處理事件。事件影響之一，是事件中一些她傳給學生的不雅照片及影片流傳到色情網站上。她的代表律師稱，維奧蒂的精神狀態本已非常差，得悉自己分享的影片被上傳到色情網站後，她需尋求專業協助，到精神科診所接受治療，希望大眾尊重她和其家人的私穩，並已要求相關網站移除影片，希望網民刪除及停止分享疑似是維奧蒂的不雅影片。

律師續指，維奧蒂的事件不是刑事案件，因為所有涉事學生已年滿16歲，相信不會構成刑事訴訟。校方完成調查後，只提醒學生家屬有保留法律追究的權利。

事件在網上引起熱議，原因之一是有網民認為Fiona Viotti外表吸引，更做了惡搞圖片，圖右為史泰龍。（Twitter圖片）

有當地傳媒指，維奧蒂曾為風化案的主角，但當時她是受害者。2017年時維奧蒂聲稱在學校被性騷擾，據悉當時有兩名學生透過盜用別人帳戶，通過電郵向維奧蒂提出性要求。兩名涉事學生被校長停學了一個學期。

據悉，維奧蒂和丈夫約一年多前才結婚，事件被揭發後，她正和丈夫分居。

（綜合）