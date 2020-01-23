韓女短訊欺凌迫到男友自殺　惡毒留言庭上曝光：好X心你去死

情侶打情罵俏叫對方「去死」或爭吵「嗌交」總是少不免，但若一時意氣用詞過激，逼得太緊，可能會鑄成大錯。 美國波士頓學院（Boston College）一名22歲男生，去年5月在畢業禮舉行前個半小時，突然跳樓自殺身亡；事後其韓國籍女友被指涉嫌欺凌，甚至過份到叫男事主去死，終因涉嫌慫恿自殺而被當局控過失殺人罪。 惡毒女友周二（21日）上庭時一臉憂鬱，代表律師批評控方損害她獲得公正審訊的機會。

控方指操控男友精神和情緒​

22歲的厄圖拉（Alexander Urtula）與21歲韓裔女友劉仁英（Inyoung You，音譯）為同校同學，二人拍拖18個月；去年5月20日是厄圖拉畢業的大日子，但在畢業禮前約一個半小時，他竟從一個多層停車場跳下身亡。

警方調查發現，厄圖拉去世前兩個月，跟女友傳送逾7.5萬個文字短訊，期間劉仁英多次在身體、言語及精神上施虐，包括許多刻意刺激厄圖拉「去自殺」或「去死」的短訊。檢察官認為，劉仁英操控男友的精神和情緒，對造成其死亡有「決定性影響」，而厄圖拉自殺時，劉仁英更以手機追蹤並且在場。

涉案短訊在周二（21日）庭上曝光，諸如「幫幫忙去自殺啦，否則我情願𠝹手」；在厄圖拉去世前4日，她留言「好X心你去自殺啦」，兩日後又留言「你係咪要我割喉？你係咪想咁？點解要我拿自己條命去要脅，先可叫你做某些事？」她更形容厄圖拉「毫無價值」，叫他反覆將頭撞向水槽。

+ 7 + 6 + 5

迫得太緊變「病態」虐待

檢察官引述厄圖拉生前好友指出，厄圖拉害怕令女友失望，因為一旦她感到失落，可能會傷害自己；厄圖拉不時向朋友表示「仁英要自殘啦！我必須離開。」事關劉仁英會發短訊給他，要脅若他不盡早離開聚會，她就自殘。

厄圖拉曾想過分手，但反而遭受到更多虐待；控方形容劉仁英發給厄圖拉的訊息是「病態」虐待，而厄圖拉在其控制下不敢分手。

劉仁英在庭上否認指控，並認為檢察官描繪她與厄圖拉的關係時偏頗；代表律師稱劉仁英感到困擾，一方面因為失去男友而悲傷，另一方面還要上庭面對審判，而檢察官的嚴厲言論，是刻意選取較具破壞性的短訊去詳細描述所謂「涉嫌虐待」的行為，試圖「污染」陪審團，損害被告獲得公平審判的機會，故辯方要求法庭頒下保護令；律師又公開劉仁英與厄圖拉的最後短訊，力證劉仁英在男友暗示自殺後，曾試圖阻止。

劉仁英的代表律師去年曾撰文表示，劉仁英與男友是在情感上需要幫助的年輕人，他們同時面對來自家庭、朋友、社交媒體等的壓力，「沒有人能從道德上肯定地知道為甚麼某人會自殺，自殺總是悲哀的、總是悲劇、總是神秘的。我們應該尋找更好的方法來支持年輕人，而非起訴他們。」

珍惜生命

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）

利民會《即時通》：35122626