女子認與男友合謀多番詐騙家人　求情爆為愛犯法　卻因誕女被嫌棄

29歲女子與交友程式認識男網友後，迅速墮入愛河，女方更聽從男方指示，不但向不同財務公司借錢，又要她向家人借錢及以家人資料借貴利，令女方家人付出40萬，更要女友向家人假稱遭禁錮欲索贖金。情侶早前已認罪，涉與他們同謀的3名人士今亦裁定洗黑錢等罪成。女方的律師求情時直認，因對愛情執迷不悟而犯案，更透露她為男友誕下一女後，遭對方以「仔要女唔要」為由分手。男友亦稱已有悔意，惟法官卻回應指：「最壞係你。」並把案押後至案件押至1月6日及2月7日為眾被告判刑。

被告徐景樺及楊夢儀早前已在區域法院認罪。(資料圖片)

案中共有6名被告：徐景樺(30歲)、莊浩文(26歲)、楊夢儀（29歲）、韓可欣（43歲）、梁惠琳（22歲）、文學輝（55歲），被控詐騙、洗黑錢、勒索、串謀勒索及串謀妨礙司法公正等罪。其中徐及楊案發時為情侶，二人早前已認罪。

指徐以仔要女唔要為由提分手

楊代表律師求情時稱，楊受徐的壓力，亦擔心借貸公司對家人不利，不情願下才參與了以禁錮為名欺騙家人的騙局。律師又指，楊去年為徐誕下女兒後，徐即表示「仔要女唔要」而與她分手，現時二人的女兒交由女方的家人照顧。

律師指楊對愛情執迷不悟

律師又稱楊在案中轉做控方證人，她犯案因相信徐，對愛情執迷不悟，律師又指，說用情太深是女性弱點，法官葉佐文亦指可同樣是男性弱點。徐的代表律師求情時稱徐已有悔意，盼法庭輕判，葉官則回應說：「最壞係佢。」

餘下被告均罪成

負責提供銀行戶口的韓可欣及梁惠琳，被裁洗黑錢罪成後亦求情，希望判以非監禁刑罰。第六被告文學輝則稱不夠兇惡，未能打電話追債及威嚇他人，將次被告莊浩文介紹給徐，讓莊負責「追數」，從而賺取4000元介紹費。文被裁定串謀勒索罪罪成，其代表律師稱，他一向有做義工為長者剪髮，亦是多年的基督徒，希望從輕發落。

葉官將徐的判刑押後至2月7日，其餘被告的判刑，則押後至1月6日，並會為楊索取楊感化報告，另會為梁和文索取社會服務令報告，眾被告中只有楊可獲保釋，其他被告須還押。

多番叫楊向家人借錢

控方案情指，徐與楊在交友程式認識，2017年5月成情侶，同年8至9月，任運輸工人的徐，叫楊向不同財務公司借19萬9千元，楊未能還款，她的家人亦有為她償還。同年9月，徐又聲稱欠債7萬元，叫楊向家人稱炒輸股票叫家人還錢，之後又要楊再向家人取8萬5千元。

楊的家人先後付款逾42萬，徐同年12月又向楊稱，因欠「大耳窿」4萬5千元，故把楊及其胞姊的資料交予「大耳窿」。

胞姐多次收陌生人電話勒索

楊的胞姊事後收到陌生人電話，指楊欠債，並指她若不還款，被人毀容「唔好怪我哋」。楊的胞姐驚慌下報警，但她仍受騷擾，最後亦有跟指示存款到指定戶口。

惟楊的胞姐後來又再收到陌生人電話，指她報警後令該陌生人的戶口被凍結，要楊的胞姐賠償11萬元及銷案，胞姐因受驚又再付款。數日後，她再接到莊的來電，指她仍未有銷案，要她再賠，胞姐與家人商量後又付款和銷案。莊卻再致電要求更多賠償，期間楊的家門更被淋油。

聲稱遭禁錮向家人索35萬

去年3月，楊當時懷孕7個月，楊外出後，其母致電楊時，接聽人指楊欠債，要求35萬元贖金。楊家遂報警，警方翌日早上在徐家發現楊徐二人安好，並無被禁錮迹象。

案件編號：DCCC639、1052/2018