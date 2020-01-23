【另類教育】阿仔成日唔執玩具　媽媽自創「玩具監獄」培養責任心

要教導小朋友有責任心絕非易事，不過最近外國有位媽媽自創新發明「玩具監獄」，只要家中小朋友不自行收拾玩具，媽媽便會把它們鎖在「監獄」內，小朋友就要幫忙做家務才能拯救自己的玩具。網民大讚媽媽有心思，用上另類方法教導小朋友學懂自理能力，更是做個有責任心的人。

外國有位媽媽自創新發明「玩具監獄」，只要家中小朋友不自行收拾玩具，媽媽便會把它們鎖在「監獄」內，小朋友就要幫忙做家務才能拯救自己的玩具。 （fb群組「Innov8 my Home」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

這位媽媽於fb群組「Innov8 my Home」上載相片，表示家中幼子之前玩玩具後，便把它們留在地上，從不會自動收拾，結果令媽媽相當苦惱。最後她想出一個絕世妙計，決定用箱子裝作是「玩具監獄」，提醒兒子如果每次玩後不自行收拾玩具，它們便會被捉走困在「監獄」內，非常爆笑。

媽媽亦有提及解救的方法，就是小朋友需要幫助她做家務，完成後便可取回玩具。媽媽解釋，希望兒子可以更有責任心，而且學懂自理如何整齊執拾東西，對於小朋友是非常重要的一課。

不少網民紛紛留言大讚媽媽夠創意，更有父母參考並改良其方法，例如加添小信封讓小朋友選擇做何種家務，甚至特意製作連鎖的木箱，相中可見被困的公仔猶如真的坐牢，像真度非常高。

有作為父母的網民表示，其實這是非常時期的辦法，又大呻家中小朋友亦有同樣情況，故不是每次可尾隨拾回玩具，小朋友需要自己負責照顧好，物品才不會經常掉失。

（fb群組「Innov8 my Home」）