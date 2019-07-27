【從心開始做父母】繁忙父母「機械式親子」？一起吃飯建親密關係

許多香港父母都要上班，工作回家已經累透，想要與子女親近亦沒時間。從事兒童工作超過30年的何楊琪梅在《從心開始做父母——教養孩子不可不答的12道問題》中分享想法，指親子時間對兩代之間的關係十分重要，就算真的太忙，也要抽時間與子女共處，切忌變成「機械式親子」。 何楊琪梅指出，家庭的親密度，是要從小做起的。孩子要從小就有一家人「在一起」(togetherness)的關係，而最容易做的就是一起吃飯了，最好是孩子一開始食固體食物的時候就坐在一起吃，在一種家庭的氛圍中吃飯。她指如果真的忙到不能定時一起享受膳食，那就要好好想一想，改變和減慢生活的節奏。

親子時間十分重要，因為與孩子建立了關係，才可以影響他們的成長和價值觀。（GettyImages／視覺中國）

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以下是《從心開始做父母——教養孩子不可不答的12道問題》中，由何楊琪梅撰寫的〈親子時光不停留〉內容節錄：

親子時間有什麼目的呢？最主要的目的就是建立彼此的關係。孩子是你非常願意認識的一個對象，通過在一起的時間，溝通和聆聽，你才有機會了解他。他是什麼個性，有什麼長處短處，在什麼情況下有什麼反應......了解這些才能幫助和影響他發展和成長，建立他的品格和價值觀，提升他的自信心，甚至可以紓緩他的壓力。親子時間更可以讓我們不斷地表達對孩子的愛，而這愛的表達和愛的聯繋對孩子的重要性，不少於營養食物對孩子健康成長的重要。

但很可悲，現在許多父母工作非常忙碌，需要特別騰出一些時間來做上述「機械式親子」。網上調查，在美國親子之間的優質時間(quality time)每日只有 34 分鐘，香港可能更少。我認識一個朋友，有一段時間工作實在太忙，一個月也沒有見到孩子，不是因為出差，而是因為放工回家，孩子已經睡了，而孩子醒來，他已經上班去了。香港普通的家庭，忙搵食、忙家務、忙孩子學業，父母已辛苦疲累到一個地步，不要說優質時間，很多時候只是希望孩子不要再煩他們，於是貪圖方便就塞一部 iPad 或手機給孩子，或用電視當保姆，實在很可惜和遺憾。趕功課也是一個大挑戰，每天幫忙孩子完成作業，預備默書、測驗，準時上床睡覺，就已經是一大成就了！

但是否就沒辦法呢？我們可以怎樣做呢？第一就是要知道，親子時間不是依靠一些特別的時刻，它是完全可以善用現有的時間和資源去建立和提升。

如果家庭本身已經很繁忙，就可以利用現有的時間，例如晚飯時間與子女建立關係。（GettyImages／視覺中國）

最簡單就是吃飯了。我常跟人說，一起吃飯是非常重要的，無論你有多忙，都應該有時間和家人一起吃飯。如果真的忙到不能定時一起享受膳食，那就要好好想一想，改變和減慢生活的節奏。吃飯是建立家庭氣氛一個很重要的時段，也是最方便的方法。有些家庭覺得父母放工晚了，不如讓傭人或祖父母先餵孩子吃，父母回家可以自己吃飯，我是比較不贊成的。

家庭的親密度，是要從小做起的。孩子要從小就有一家人「在一起」(togetherness)的關係，而最容易做的就是一起吃飯了，最好是孩子一開始食固體食物的時候就坐在一起吃，在一種家庭的氛圍中吃飯。「一起吃飯的家庭都能待在一起」(A family that eats together stays together) 這句話很真確的。吃飯時間什麼都可以談：生活的點滴、趣味的事情、心中的想法、嚴肅的問題、國家大事等，就是不要談功課，更不是訓話時間。大家講講自己這一天發生的事，隨意問問題和討論，有真誠坦白正面的溝通和聆聽。從小開始這樣做，等孩子到了青春期，他就不會關閉心門。如果一直沒有平日溝通的習慣，在吃飯時，你問問青年人今天發生什麼事情，你猜他會不會開口呢？

家長應該善用日常時間，陪伴子女。（GettyImages／視覺中國）

日常的時間，包括接送孩子去學校，送他去興趣班，陪他做功課，一起做家務等，都可以增進感情。感恩有些家長因為工作沒有時間陪兒女，於是決定犧牲睡眠時間，每天早起帶他們上學，以便可更多相處和了解。但有些父母沒有這個意識，只看重親子班的時段，來回親子班的路上都不「親子」，與孩子沒有交流，給他看手機就算，這實在太浪費了。和我們那一代不同，我們小時候多半是媽媽做家務，孩子們都被派分擔工作，媽媽會教我們煮飯、洗衫、針織，傳承技藝。現在很多家務都是靠外傭和鐘點做家務，雖然輕鬆，但孩子生活技能就很薄弱，如果有機會將孩子融入一起做些家務，也是相當好的親子方式，一舉多得。我有一次在餐廳吃西餐，鄰座也坐了一家人，其中有一個六至七歲的小男孩不懂得使用刀叉，於是就詢問他身旁的爸爸。他爸爸教了兩下就不耐煩地說：「我回家上網找條片給你看。」我大吃一驚！這是親子的好機會啊，爸爸卻不能好好把握。等孩子長大一點，他就不會再問父母了。

親子時間是為了讓你們彼此瞭解，也有機會向彼此表達對對方的愛和關懷。一起閱讀，一起講故事、一起唱歌，一起玩耍，一起收拾，一起發呆，甚至一起睡午覺，所有這些都可以融入在你的親子時間。大家也不用把孩子的時間表安排的密密麻麻，要讓他有一些自由的空間，有機會享受彼此互動或單獨的時光。締造共同的經歷和回憶，也能成為有效的親子催化劑，譬如去旅行、露營、做義工、慶祝生日、建立家庭傳統等，也是有它們的價值和作用。有時候，與其他家庭一起互動或集體親子，也會帶出不一樣的效果。透過大家的互相交流，互相支持，可讓你建立一個更開放、外向和包容的親子關係。

智能手機雖然方便，卻是親子時間的殺手。（GettyImages／視覺中國）

親子時間有一個最大的殺手，就是電子產品。無論是孩子甚至父母都是一樣。有父母陪伴孩子時其實是人在心不在，孩子在說話，大人在玩手機。我勸告大家和孩子一起的時候，把手機放在一邊。吃飯的時候，電視就關掉。因為你需要給孩子 100% 的聆聽和專注，才能建立一個真實的聯結(connection)。否則，你和孩子只是表面上在一起，並沒有建立關係，你真正的關係在手機上。所以，其實不是我們要做什麼事情，親子時間的內容沒有那麼重要，而是你以怎樣的態度，是否百分百的投入在與孩子的互動當中。如果我們不注意，到孩子大了，他們也會機不離手，沒有興趣與你交流，也不會尊重或珍惜大家的相處。

書名：《從心開始做父母——教養孩子不可不答的12道問題》，作者：姚黎丹雯、楊郭玉珍、何楊琪梅、徐邱佩鳳。（紅出版提供）

作者：

姚黎丹雯 （TANNY LAI）

小學助理校長。從事教育工作近三十年，資深的親子和家庭教育工作者。二十多年來在學校舉辦家長教育課程，見證千萬家庭的成長，是香港「家庭第一協會」顧問。

楊郭玉珍（JENNY YEUNG）

生命教練、志願者、大學講師，楊三角新生代學習聯盟會長，曾任教香港大學及美國三藩市州立大學。近年與丈夫一起服務企業家及其兒女，幫助他們在事業有成之餘也有幸福家庭。

何楊琪梅（ANGELA HO）

從事兒童工作超過三十年，專注兒童教導和家庭關懷。對美加及香港各地家庭的需要和挑戰都有適切的了解並關注，常與媽媽們交流心得，輔導同行，近年更有機會訓練幼童導師。

徐邱佩鳳（DR. CARMEN TSUI）

透過講學、教練和寫作，助人擁有自由、暢快、豐盛而和諧的人生；先後創辦了丰樂創培中心(fili.ws)和全球華人教練學院(gcci.coach)，積極培訓講華語的教練。

出版社：紅出版（青森文化）

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。