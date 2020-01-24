恐怖一躣　「飛」魚嘴貫穿少年頸　網民：咁都唔死「天選之人」

印尼16歲少年伊杜爾（Muhammad Idul）上周六（18日）與父母在蘇拉威西省布頓縣（South Buton Regency）對出的水域釣魚期間「飛」來橫禍，遭一條突然躣出水面的圓尾頜針魚（Belonidae，又名Needlefish）刺穿頸，幸未傷及主要血管，在5名醫生合力搶救下，目前情況良好。

有目擊者稱，事發時一切來得很突然，撲向伊杜爾的頜針魚速度飛快，撞擊力度相當大，伊杜爾整個人被撞到跌落海，頜針魚的魚嘴貫穿了他的頸。網上照片顯示，伊杜爾左邊頸被尖尖的魚嘴刺入再從後頸穿出，傷勢看起來非常嚴重。

事後伊杜爾先被送到附近一間醫院接受初步治療，但因為缺乏有關的專業設備，醫護人員不敢替他把魚拔出，於是他被轉送到位於孟加錫市（Makassar City）的瓦希丁蘇迪洛蘇索多醫院（Wahidin Sudirohusodo Hospital）接受手術。

「這樣子都沒死是天選之人」

5位醫生合力進行超過一個半小時的手術後，伊杜爾頸部的魚嘴終被拔出，其中一名有份「拔魚」的醫生阿里夫（Syafri Kamsul Arif）指出，由於頸部有大量血管，故拔出魚嘴時要格外小心，以免病人失血過多；伊杜爾現時情況穩定，但仍需留院觀察以確保傷口沒有受到感染。

伊杜爾受傷的照片引起網民熱議，紛留言稱「他真大命，這樣子都沒死，是天選之人」、「看起來是從後面插進去，應該沒傷到重要器官」、「太誇張了，但他沒有死更加誇張」。

圓尾頜針魚下巴細長、上顎有多顆鋒利的牙齒，能夠輕易造成極深傷口，且躣出水面的時速達到60公里。過去在夏威夷、泰國均發生過有人被圓尾頜針魚刺傷致死。