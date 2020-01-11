【深海異獸】俄羅斯漁夫專捉怪魚　大量超罕見海洋生物嚇你一跳

電影《深海異獸》（Underwater）由知名女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）主演，講述她跟其他隊員在深海中遇上怪獸，在6萬呎的海底下如何能躲避怪獸來求生呢？ 另外姬絲汀史釗活近年多以中性形象示人，今次雖然剷了平頭，但因為要着貼身潛水衣的關係，她長期只着運動內衣和內褲在鏡頭前出現，可謂是性感演出了！

姬絲汀史釗活今次扮演機械工程師。（《深海異獸》劇照）

本片講述在深海之中發現了前所未有的怪獸，而在現實中俄羅斯有位漁夫（Роман Федорцов／Roman Fedortsov）經常都會在個人Instagram上，分享自己捕獲的怪魚，有不少怪魚多牙到令人怕怕，更有些似足人類的牙齒，幾乎睇到他的IG都聞到一陣陣魚腥味。

俄羅斯漁夫Roman Fedortsov經常分享怪魚相！（IG@ Roman Fedortsov）

據了解，Roman Fedortsov主要在俄羅斯最西北方的Murmansk採用拖網方式捕魚，當他發現奇形怪狀的魚時，就會拍下照片上傳到IG，當中有不少鮮為人合的品種，不過愈奇怪愈恐怖就引得愈多人睇！

雖然很多時都看不清楚戲中的怪獸，但觸鬚似八爪魚、多牙程度媲美鯊魚，似是兩類物種的混合體。

Roman Fedortsov IG仲有好多奇形怪狀的魚，這條魚更似擁有人類牙齒。（IG@ Roman Fedortsov）