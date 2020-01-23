武漢肺炎│化學博士K Kwong教防疫　無水洗手？殺菌潔手液要識揀

本港至今出現兩宗輸入的新型冠狀病毒感染高度懷疑個案，不少港人出門都戴上口罩，提高個人衞生習慣。中文大學化學系前講師鄺士山（K Kwong）近日在facebook分享防疫貼士，包括世界衛生組織（WHO）推薦的殺菌潔手液成分，又不建議公眾因貪方便，而以噴霧式消毒劑取代酒精抹手或番梘水洗手。

鄺士山表示，當身邊沒有水洗手，便可使用酒精紙巾清潔，又稱自己所用的美國和加拿大牌子，100片只需20至50元。（K Kwong fb圖片）

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經2003年沙士一役後，大部分港人提高衛生意識，有人每天都帶備小瓶酒精搓手液出門，以備不時之需。鄺士山表示，自己一般優先使用水和番梘洗手，若沒有番梘也會用水喉水沖手；萬一身邊真的沒有水源，便會使用酒精紙巾。他稱自己所用的美國和加拿大牌子酒精紙巾，100片只需20至50元，比坊間噴霧式消毒劑還要便宜和合適。

不過，鄺士山建議還是要用水和番梘洗手，若沒有番梘也會用水喉水沖手。（nate dumlao/unsplash）

鄺士山澄清外界對使用酒精的誤解，例如嬰兒打針時也會用酒精清潔，故父母毋須過分害怕「我BB唔用得酒精」。至於部分人不喜歡用酒精後使雙手乾燥，鄺士山強調，是次武漢病毒可致命，大家理應以防疫為先。他後來再引述醫生友人表示，「佢只會叫人用alcohol based（酒精成分）呢啲antiseptic（殺菌劑）」，而非使用含有次氯酸（HOCI）成分的產品。

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為清潔雙手，港人亦常用殺菌潔手液，鄺士山昨再發文稱世衞推介的兩種殺菌潔手液，分為以乙醇（ethyl alcohol）和異丙醇（isopropyl alcohol）作主要成分，同樣配以丙三醇（Glycerol，或稱甘油）和過氧化氫（Hydrogen peroxide），提醒消費者可多加留意。

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