謝和弦正宮加碼追告奸夫2宗罪　Keanna IG直線抽擊獲網民激讚

謝和弦混血辣妻Keanna，繼日前透過委任律師向新北地方法院提出「侵害配偶權」的民事訴訟，並對謝和弦與小三莉婭提出求償420萬（台幣）後，23號再度採取法律途徑，對2人提出「誣告罪」，更對謝和弦追告「加重毀謗罪」。

Keanna於1月13日向謝和弦與陳莉涵提出共同「侵害配偶權」的訴訟。（IG@keanna_taiyh）

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謝和弦與莉婭15日下午3點多前往新北海山分局江翠派出所，針對Keanna搶走莉婭手機與偷走家中Dyson吸塵器與吹風機，提告Keanna侵佔、竊盜罪，而後謝和弦不忘嗆聲：「恭喜她也要有案底了！」

時隔一週，Keanna再度採取法律行動，於IG分享DC電影《猛禽暴隊：解瘋小丑女》的海報照，並寫道：「本人今日正式向法院對陳莉涵小姐與謝和弦先生提出誣告罪與毀謗罪之訴。」不忘再下hashtag註解「不要自己亂跑到派出所去浪費人家時間還拍照」與「可以學學我直接正式的去地檢署捍衛討回公道」，似乎將先前謝和弦與莉婭在派出所向她提告的行為，當作鬧劇。

Keanna曾任日本雜誌模特兒。（IG@keanna_taiyh）

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