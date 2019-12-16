謝和弦再口出狂言　指混血人妻借精人工受孕　腹中兒非愛的結晶

32歲的謝和弦因到「中國時報」大樓外面噴漆2次，遭警方依社會秩序維護法裁處3千元，他說：「會這樣做是因為我挺小英（蔡英文總統）。」而他與混血老婆Keanna的嫌隙越來越大，先前遭Keanna舉報吸毒交保，他與直播主莉婭（Liya）牽手放閃，神隱數日的Keanna昨（15日）晨在IG發聲，勸告謝和弦好好就醫吃藥，別再讓失控傷害別人和自己。

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神隱數日的Keanna昨（15日）晨在IG發聲。（IG@keanna_taiyh）

對此，謝和弦15日受訪表示已不再看Keanna的發文，同時反指Keanna生病，結婚3年多來在家每天閒閒沒事，完全不做家事，「男生就是要忍氣吞聲，我已經忍無可忍才爆發。」可見兩人在經營婚姻方面確實遇到許多難題，面對網友一面倒的負評，且多數心疼Keanna，他則稱不會在意，「沒差啦！我的命就是自己走！」

謝和弦15日受訪表示已不再看Keanna的發文。（IG@chord0415）

謝和弦也說希望雙方能夠盡快離婚，目前已著手準備相關資料，顯然已撕破臉。至於腹中小孩的未來教養問題？他說：「小孩想認我，我就認，需要我養，我就養。」他說自己本來就不想生小孩，幫助別人的小孩便已足夠，去年Keanna小產，他在第一時間出面愛的喊話：「就算妳不孕，我還是永遠愛妳，娶妳不是為了傳宗接代生男生而已。」

謝和弦混血妻子Keanna。（IG@keanna_taiyh）

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過去兩人常高調放閃，只是現在婚姻觸礁，他表示是Keanna借自己的精子去做人工受孕，而不是愛的結晶，但自己還是會負起責任。問起目前心情，他直呼很好，「我在做指甲，等下要拍新歌MV。」

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