【武漢肺炎】日本口罩都缺貨　內地客藥妝店誇張爆買15盒回鄉

武漢肺炎疫情爆發，香港至今已出現首2宗確診個案。人心惶惶之下，市面上的口罩亦被炒貴價，甚至搶購一空。而日本亦不能例外，近日有不少內地訪日遊客亦紛紛到當地藥妝店掃貨，結果開始出現口罩缺貨的情況。

近日有不少內地遊客亦紛紛到日本藥妝店掃貨，結果開始出現口罩缺貨的情況。（富士新聞片段截圖）

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日本政府預計春運及新年假期期間將有72萬內地旅客訪日，不少遊客得悉武漢肺炎疫情開始肆虐，紛紛到不同藥妝店爆買質素較好及高性能的口罩。東京銀座一藥妝店負責人更指，現時口罩銷售量比平常高出2.5倍，兒童口罩更賣到斷貨，而不少遊客更一次過購買15盒口罩，非常誇張。

除了藥妝店，部份內地旅客更在成田機場的免稅店作最後掃貨，大批口罩短時間內賣出。他們受訪指，因為日本口罩算是當地手信之一，內地人普遍對國產口罩抱劣評，認為質素參差，故轉以購買日產口罩。

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亦有遊客稱，對疫情未有太大擔心，但因為內地藥房可能無貨，故臨上機前仍為朋友及家人買了口罩以防萬一。

雖然疫情爆發，但最近有日媒曾訪問內地訪日遊客，他們指因為日本空氣較好，故不會戴上口罩，如果在機場等人多的地方才可能會戴。但相反，日本當地民眾指對疫情感到擔憂，尤其是在密閉空間內聽到有人咳，所以要戴口罩防備。

（NHK、富士新聞）