【武漢肺炎】內地女吃退燒藥降溫避過檢測　順利入境法國PO相曬命

內地新型冠狀病毒肺炎疫情不斷擴散，國家衛健委公布，截至1月22日24時，全國共確診571宗新型肺炎病例，17人死亡，死亡病例全部來自湖北省。 疫情最嚴重的武漢市在今早（23日）上午10時起進入「封城」狀態，但不少武漢民眾不甘「坐以待斃」，紛紛在微博上載逃離圍城的相片。而一名姓顏的武漢籍女子，於21日（周四）自稱出現咳嗽及發燒徵狀，更在微信發文炫耀用退燒藥降溫後，成功進入法國，結果惹來不少網民炮轟。中國駐法國大使館表示高度重視事件，並已聯絡到該名女子。

一名姓顏的武漢籍女子，於21日（周四）自稱出現咳嗽及發燒徵狀，更用微信炫耀用退燒藥降溫後，成功進入法國，結果惹來不少網民炮轟。（微博圖片）

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該名姓顏的武漢女子於周四當日在微信朋友圈內上載相片，自稱臨出發去法國前，出現發燒及咳嗽的病徵，但她並沒有取消行程，反而選擇吃退燒藥繼續乘搭航班前往法國。

該女子後來順利通過入境到達當地，更在微信朋友圈再上載與友人在里昂區（Lyon）一餐廳吃飯的照片。（微博圖片）

結果她不但順利通過入境，更在微信朋友圈上載與友人在里昂區（Lyon）一餐廳吃飯的照片，她更炫耀稱：「作為武漢出來的人，沒有被特別優待，沒有被單獨測體溫，哈哈。」她的照片後來被轉載至微博瘋傳，大批網民狠批該女子自私，在這關鍵時刻以此方式在微信博取關注，是害人害己的行為。

中國駐法國大使館昨（22日）於官網發佈最新消息，表示高度重視事件。（微博圖片）

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中國駐法國大使館昨（22日）於官網發布最新消息，表示高度重視事件，並已聯絡到該名女子，要求她盡快打電話到當地緊急救護電話15，通知有關急救部門前往處置。

（微博）