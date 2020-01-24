【武漢肺炎】防黑心商人二次販賣　韓紅籲丟棄前剪碎口罩

武漢肺炎疫情繼續蔓延，中國新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例至今已達830宗，25人死亡。民眾為求自保，開始大量採購口罩，內地網絡則瘋傳有黑心商人或會回收口罩，再作二次出牟取暴利，國寶級歌手韓紅亦在微博呼籲大眾，丟棄前務必將口罩剪碎，建議有單位可設立一個專用垃圾桶以丟棄口罩。

武漢肺炎疫情繼續蔓延，大批民眾都戴上口罩。（資料圖片）

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韓紅原定下月到武漢開騷，但基於觀眾健康安全考慮，相繼公佈延期演出直至另行通知。（資料圖片）

韓紅在微博呼籲大眾，丟棄前務必將口罩剪碎。（微博截圖）

韓紅及台灣歌手蔡依林等人原定下月到武漢開騷，但基於觀眾健康安全考慮，相繼公佈延期演出直至另行通知。韓紅在微博表示支持延期，「生命最重。心痛武漢人民，我的心陪你們一起戰勝病魔。」

她其後又發呼籲大眾，為防止大量丟棄的廢口罩造成嚴重污染，請大家裝進袋子再丟棄，丟棄前務必剪碎撕碎，以防止被黑心商販二次販賣，因有些口罩看落新淨，口罩又短缺，她亦建議有條件的單位可集中專用垃圾桶或垃圾袋讓人丟棄口罩。

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