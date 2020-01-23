【武漢肺炎】屈臣氏網站50個口罩售$49.9　2.5萬人塞爆等幾粒鐘

由新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」疫情持續擴散，香港昨日終失守確有2宗確診個案，令市民極度恐慌，各區出現口罩搶購潮，多間藥房供不應求，甚至有無良商人坐地起價，漲價幾倍。不過絕處總有希望，有網民發現屈臣氏電子商店以良心價49.9元售賣盒裝口罩，惟群眾相當洶湧，網民需排隊進入網站，截至晚上7時有近2.6萬人排隊，預計等待時間為一個多小時，網民無奈表示「搶iphone咩？

屈臣氏網站以良心價$49.9出售口罩，引來超過2萬人排隊掃貨。（屈臣氏網站截圖）

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全城口罩一個難求，市民自求多福到處掃貨，惟貨量供不應求，不少無良商人借機漲價，有藥房50個口罩索價250港元，最貴甚至賣到18元一個，相當誇張。不過今日就有網民發現屈臣氏尚有存貨，電子商店以良心價49.9元售賣盒裝50個口罩，每人限購3盒，平均每個約1元，未有「趁火打劫」加價。

消息吸引大批網民湧入屈臣氏網站，導致「大塞車」需排隊進入，下午4時約有超過1400人排隊，等候時間約1個多小時，然而截至晚上7時，等候人數已暴升至近2.6萬人，等候時間不變，惟人數太多，輪到時也可能買不到。

消息吸引大批網民湧入屈臣氏網站，導致「大塞車」需排隊進入。 （屈臣氏網站截圖）

不少網民見狀大表震驚，無奈稱「搶iphone咩」、「估唔到家下上網都要排隊」、「仲勁過大學reg科」，雖然要排到天昏地暗，又不能保證一定買到，不過亦有網民大讚網站做得好，「人多係排隊，唔係直接死server」，更指做法比政府更勝一籌，「同政府做野高下立見，識分流」。

（屈臣氏網站）