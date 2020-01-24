【武漢肺炎】傳河北發燒者扯醫生口罩吐口水：我活不了你們別想活

內地多個省市陸續出現新型冠狀病毒肺炎的感染個案，河北省昨日更確認第一宗湖北省以外的死亡病例。疫情擴散令不少醫護人員疲於奔命，有內地網民近日在微博上載一張對話截圖，一名石家莊市醫生疑遭求診的發燒病人無禮對待，不但被扯口罩吐口水，更刻意「散播病菌」，揚言：「我活不了，你們都別想活」自私言行引起網民炮轟，慨嘆「在中國當醫生連狗都不如」。

內地多個省市陸續出現新型冠狀病毒肺炎的感染個案，不少醫護人員疲於奔命；圖為武漢醫院的醫護人員接待求診者。（中新社）

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據網上流傳的對話截圖，一名在石家莊某醫院工作的醫生向朋友訴苦，表示最近河北省所有醫務人都無法放假過年，某天上班負責急診室接待時，一名疑似發燒病人突然發惡，不滿只拿到口罩而無法即時看醫生。事主稱因為擔心病人感染新型冠狀病毒肺炎，好意給他口罩，以免醫院內其他人被他傳染，未料反遭對方扯掉口罩，更吐口水表示：「我活不了，你們都別想活。」

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事主向友人指，自己洗了臉，目前在胸科醫院的隔離病房，但相信沒有大礙，認為涉事病人可能是「單純的發燒」，但以確保公眾安全，還是要先隔離觀察。帖文一出，網民紛紛口誅筆伐，聲討無故發難的病人，「疫情下的眾生，都露出最醜惡的嘴臉」、「這樣的人列入醫療黑名單」、「我國有些人真的素質堪憂」。

（綜合）