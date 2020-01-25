【武漢肺炎】台獨剋星黃安斥台灣管制口罩出口　讚內地防疫做得好

武漢肺炎情況仍未受控，多國先後出現確診個案，港人頻頻搶購口罩，爭先購買台灣製或日本製，認為品質更有保證，但台灣政府昨天宣布禁止口罩出口。自封「台獨剋星」的台灣藝人黃安，經常發表親大陸言論，過年期間他不留守內地，回台過年時他發文大讚內地抗疫有決心，卻大罵台灣口罩管制，「滾蛋，去你X的」，亦引來微博網民罵台灣沒良心。

自封台獨剋星的黃安已經回到台灣過年，但他仍不忘及帖大讚內地防疫。（微博圖片）

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台灣行政院長蘇貞昌昨在facebook表示，為了嚴防武漢肺炎，會全力執行防疫工作，經濟部已正式公布停止醫療外科口罩及N95出口一個月，優先供應予內部需求。他稱台灣每天能生產188萬個口罩，最高可達244萬個，而台灣平常一日的需求量是130萬個，因而向市民承諾口罩一定足夠，不必囤太多，但這措施卻令台獨剋星黃安相當不高興。

台灣行政院長蘇貞昌日前在fb公布會限制口罩出口。（「蘇貞昌」fb圖片）

黃安昨發微博，大讚內地政府的防疫工作做得好，「這樣的動員力、這樣的決心、這樣的使命感，只有中國做得到」，形容現時的形勢是「亡羊補牢未為晚」。他又感謝內地前線人員犧牲假期，令武漢「以全世界最快的速度」完成病毒隔離中心。

然而，黃安怒轟人們批評內地防疫是「在說風涼話」，暗諷台灣當局禁止口罩出口大陸，「滾蛋，去你X的」，呼籲人們支援內地政府，「彼此加油打氣，我們一定會取得與病毒鬥爭的最後勝利！」然而，他日前已經回到新竹老家過年。

內地網民批評台灣人沒良心，「他們只會從大陸撈好處，覺得天經地道，讓他們幫助中國人？不落井下石就好了」，又有人認為中國有14億人不會沒口罩捐到武漢，「臺灣又在抬舉自己了，意淫全世界了」、「就彎彎這點口罩還不夠塞牙縫的，自己留著過年當胸罩用」。

（微博）