初一定立春先算新年？　天文台抽水唱《野狼disco》教氣象冷知識

中國人重視過年，希望新年有個好開始，不過究竟農曆正月初一還是立春才算新年的開始？香港天文台在facebook上載最新一集氣象冷知識，太陽小子更非常貼地，親身演繹近期人氣歌曲《野狼disco》，與清風姐姐解釋傳統曆法起源，可愛又具教育性的劇情獲得不少網民大讚，又笑言要為負責製作動畫的職員「爭取加人工」。

最新一集氣象冷知識中，太陽小子親身演繹近期人氣歌曲《野狼disco》，獲不少網民大讚。（天文台fb影片截圖）

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最新一集《氣象冷知識》仍然由太陽小子「擔正」當男主角，他一出場便自信十足地「自拍」MV，模仿在內地爆紅的陳偉霆（William）唱出「抖音」點擊率超過40億的神曲《野狼Disco》，並改歌詞回應清風姐姐的過年疑問。一句「新年流流，問啲咁嘅嘢㗎」非常抵死，而「雙手倚牆chok到爆」的動作更是跟足原著。

清風姐姐不滿太陽小子沒有認真回應，只好「嬲爆爆」地解釋中西曆法大不同，如公元年是西方信奉基督教的國家以當時認定耶穌出生為紀年的曆法，而中國傳統曆法則以「干支」紀年，由天干及地支組成60個不同組合，已採用超過2000年。

清風姐姐又無視太陽小子的「爛gag」，繼續解釋天文台一直以正月初一的「標準時間零時零分」作為農曆年的干支交替時刻，更指相關做法是根據西漢時期《史記》的內容實行，正月初一為官方一年的首日，而立春則是四季之始，並非「任佢嗡」。

片段重點當然是太陽小子唱出《野狼Disco》副歌公然「撩姐」。（天文台fb影片截圖）

而農曆月及二十四節氣就是古人設立的曆法，農曆月的長度為兩次月圓或新月相隔的日數，一年將為農曆月長度的12至13倍；二十四節氣則是由地球圍繞太陽運行的規律而定，用以劃分季節，為古代農耕及日常生活提供指引。

「拋書包」環節過後，鬼馬的太陽小子即時叫停清風姐姐，雙手指着她唱出《野狼Disco》副歌公然「撩姐」：「你係最迷人㗎，你知道嗎！」可是清風姐姐似乎不受落，落出一副「come on Sunny…」的無奈表情。

抵死「抽水」又有教育意義的影片上載兩日便獲網民讚好及分享，不少人留言大讚「動畫做得好有心機，又有教育意義」，亦有人笑言「太平洋都俾你哋抽乾」。另有細心網民看過短片最後的製作人員名單，驚喜發現動畫製作及配音都是由同一人負責，直言要為該職員「爭取加人工」。

（天文台fb專頁）

↓↓太陽小子仲可以考慮唱以下呢幾首：↓↓

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