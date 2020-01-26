【武漢肺炎】用過口罩亂丟屋苑大堂垃圾桶　網民鬧爆：難為清潔工

武漢肺炎疫情在全國蔓延，大部分港人近日出門紛紛戴上口罩，惟不少人對脫口罩卻未有正確衞生意識。有網民在facebook上載自己所住屋苑大堂的照片，批評住客一回到屋企樓下即脫口罩，並「原封不動」地放在垃圾桶外，毫無公德心和自律性，提醒市民丟棄口罩時要處理好，以免成為「播菌者」。

有網民在facebook發文，批評住客一到屋企樓下便脫口罩，更「原封不動」地放在垃圾桶外，相中更見有口罩掉落地上。（fb「天水圍友」圖片）

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該網民在facebook群組「天水圍友」發帖，拍下所住屋苑大堂的垃圾桶，看到其他住客因為垃圾桶爆滿，便隨意把使用過的口罩放在垃圾桶頂部，沒有對摺和捆綁包好。目睹此景的樓主忍不住在帖文狠批，「自律啲畀返啲公德心好冇？而家要自保，唔係真係保住自己就得，如果你住嗰幢有人有事都係會攬炒㗎」。

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樓主呼籲其他屋苑住客，即使自己清楚棄置口罩的步驟，也應教導家人和朋友提高意識；又指搭升降機同樣有風險，「差嗰一陣做乜唔返到入屋先脫口罩呢」。

帖文一出，大批網民隨即留言直斥做法「好唔衞生」，表示自己居住地方的大堂也出現同一情況，甚至曾見到健康院外的花槽，亦被人丟棄用過的口罩，直言「難為清潔姨姨呀」，有人則建議管理處可提供另一位置，專門讓住客丟口罩。

（facebook）