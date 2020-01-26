【2020鼠年】旺足一年！台「神明代言人」沈嶸親授五色石轉運秘法

農曆新年到來，許多人都希望從初一開始祈求好運。五行能量對個人運勢來說十分重要，每個人的生辰時間不同，缺少的能量也不一樣，台灣「神明代言人」沈嶸親自教大家「神明認證五色石轉運祕法」，在每一年的開春都要運用五色石的五行能量來增旺自己的氣運，缺少什麼五行就補什麼能量，尤其在一年開春的時候做效果最好，讓2020旺運一整年。

專研「通靈魔法」的沈嶸在台灣有「神明代言人」之稱（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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五色石的五種顏色為紅、黑、綠、白、黃，以下為沈嶸老師建議可以使用的各色寶石類型：

紅色是五行中的「火」，可以選用紅玉髓、紅瑪瑙、紅色琥珀等紅色寶石，代表桃花與人際關係，讓你擁有人見人愛的好人緣，獲得貴人鼎力相助，豐富的資源及機會都會自動找上門。

黑色是五行中的「水」，可以選用黑曜石、黑碧璽等黑色寶石，代表財運及現金流，讓你的財氣如流水滾滾來，通通進到你的口袋。

綠色是五行中的「木」，可選東陵玉、橄欖石等綠色寶石，代表健康運，讓你的思維不斷活化創新，擁有源源不絕的財富創造力。

白色是五行中的「金」，可選白水晶、白玉、白色大理石等白色寶石，代表事業與名氣，不斷精進自己的財富智慧，成為技術超強、無可取代的超級紫牛。

黃色是五行中的「土」，可選黃水晶、琥珀等黃色寶石，代表房地產不動產等資產不斷累積，財富格局年年擴大，享福又好命。

「神明認證五色石轉運法」具體做法（按圖放大閱讀）▼▼▼

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此外，沈嶸還有一招「色彩賺錢密碼」，在不同的場合搭配服裝或配戴水晶寶石，選對色彩就能幫自己天天開財運。紅色的賺錢密碼是「勝利」，會讓提升你的行動力，增旺運勢無往不利，與人 談判贏得勝利。橙色的賺錢密碼是「守住財庫」，讓你的事業立基穩固安定、持久不敗，幫你將賺得的錢通通守住。

黃色的賺錢密碼是「業績長紅」，快樂活力的磁場會幫你吸引金錢財氣靠近，談業務有利銷售，工作表現讓老闆看見亮點升官加薪，運勢如日中天強強滾。綠色的賺錢密碼是「錢滾錢」，綠色代表生機盎然欣欣向榮的能量，幫您連結錢脈，讓財富生生不息、源源不絕從四面八方湧向你。藍色的賺錢密碼是「進步前進」，強化事業運勢，讓你動力十足，掌握事業賺錢商機，增加專業技能與技術，累積事業成就更上一層樓。

紫色的賺錢密碼是「尊貴地位」，獨樹一格的氣質會讓你在人群中亮眼奪目，享有豐富的人脈資源聚攏，匯聚財富與好名聲，位居高位贏得最終勝利。沈嶸表示，運用色彩能量有助於提升運勢及轉化氣場，持續穿對的顏色一定會帶來旺運效果。

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