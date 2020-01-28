【武漢肺炎】企業紛紛捐錢同口罩　網易免費提供「呢樣嘢」惹熱議

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，中國內地確診人數已逾2000人，當中80人死亡，武漢等超過10多個地方宣佈「封城」，香港亦有6宗確診個案。不少內地企業都向武漢和湖北居民捐贈金錢和物資，當中網易為武漢中小學生提供免費寒假作業，引來網民熱論。

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，各企業和組織也陸續捐贈物資至武漢。（中新社）

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武漢新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，各企業和組織也陸續捐贈物資至武漢，網上流傳一張大陸各公司對武漢捐贈的狀況，包括騰訊捐出3億人民幣、阿里巴巴捐贈7140萬人民幣、京東商城捐出100萬個口罩及6萬份藥品及其他物資等。

網上流傳一張大陸各公司對武漢捐贈的狀況，包括騰訊捐出3億人民幣、阿里巴巴捐贈7140萬人民幣等，當中網易為武漢中小學生提供免費寒假作業，引來網民熱論。（網上圖片）

不過，有些企業捐出的東西讓網民不解，例如網易「為武漢小學生免費寒假作業」，他們亦在微博上發文表示，網易有道精品課向武漢中小學生提供系統的寒假課程，承諾完全免費，並呼籲「請大家盡量少去公眾場所，讓我們共渡難關」。此外，國家新聞出版廣電總局亦提供10部電視劇版權給武漢電視台，讓他們可以播放。

↓↓↓武漢封城的情況↓↓↓

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這次的捐贈引來網民熱論，有人指對小朋友「好狠」、「身為一個學生，第一反應，好不容易放假了，雖然是特殊情況放假，還不讓好好待著，幹嘛這麼對我！」不過亦有很多網民認為網易的安排不錯，「能不能滿足學生不知道，肯定能滿足學生家長」、「初三開學還有一個學期中考，高三還有一個學期高考，現在他們延遲開學了，在家自我隔離的學生看看網課也好啊」、「有道首先站出來給教育行業帶了一個好頭。在其位謀其政，值得同行以及其它行業的企業學習和思考！」

（綜合）