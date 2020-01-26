【武漢肺炎】武漢女抵大阪直言只為健康　如身體不適求醫日本醫院

武漢肺炎蔓延全國，其中武漢封城引起不少人關注。最近有日本媒體在大阪關西機場訪問到來自武漢的旅客，她直言自己與家人是為健康才到日本的，雖然現時沒有病徵，但只要感到不適就會向當地醫院求醫。有人批評該名女子的做法自私，隨時變相將病毒輸入外國，但亦有人表示體諒，稱「至少還戴了N95」。

武漢女提到自己乘車到廣州之後，轉乘飛機到大阪。（網上圖片）

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網上近日不斷流傳數張引起極大迴響的日本節目截圖，當中一位女受訪者是「從武漢來的中國人旅客」。該名武漢女子在訪問中透露，到日本之前已經拿了旅遊簽證，不過她和家人到日本的目標不是觀光，「是為了健康來日本的」。

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武漢女強調自己與家人都沒有感冒或是發燒的症狀，所以才會到日本，又稱如果之後真的有病徵的話，就會在日本找醫院求醫。被問到武漢機場已經關閉時，她就指自己先坐車到廣州，再轉乘飛機抵達大阪。

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網民對該名武漢女的意見兩極，有人認為現時武漢物資短缺、醫院與醫療人員都崩潰，「我能理解逃跑的人，不是每個人在高度壓力的環境下，都能保持理性冷靜的」。不過持相反意見的人就狠批武漢女「點解可以咁缺德」、「自私行為」。