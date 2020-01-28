【2020鼠年】最強奶奶「隨便」煮八餸一湯　網民驚呼：就是過年菜

吃好東西不一定要外出，只要身邊有個廚藝超班的親友就可以了！有台灣網民於facebook上載相片，表示嫁人後就很少煮飯，反而常吃到奶奶煮的菜。她指奶奶在放年假前竟煮出了八餸一湯，更淡言表示：「我隨便煮煮，大家隨便吃吃。」不少網民亦嚇一跳，更高呼非常吸引，猶如過年一樣，「哇！這種根本是除夕夜在吃的啊」。

樓主指奶奶在放年假前竟煮出了八餸一湯，更淡言表示：「我隨便煮煮，大家隨便吃吃。」不少網民亦嚇一跳，更高呼非常吸引，猶如過年一樣。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該女網民在fb群組「爆廢公社」上載相片，坦言自己嫁入男家後已很少煮飯，而奶奶就成為了照顧三餐的人。最近過年前，樓主回家吃飯即驚見奶奶把八餸一湯放在桌上，當中少不了鯧魚、烏魚子，炒白蝦、炒菜、五花肉、炒肉絲等，更誇張的是竟然還有佛跳牆，猶如團年飯一樣豐盛。

身邊有廚藝高超的親友總是感到幸福↓↓

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奶奶見齊人即淡言表示：「我隨便煮煮，大家隨便吃吃。」樓主完全嚇一跳，就連網民亦大讚奶奶廚藝了得，「這樣叫隨便...我今天才知道我家吃的連隨便也不是」、「妳也太幸福了吧！有這樣的婆婆，每天都像在辦桌啊」。

亦有網友笑稱「妳要小心啦！婆婆這招下馬威太強了，妳好好想想之後要煮什麼」。不過樓主指，奶奶只是謙虛，坦言身在這樣的奶奶家真的很幸福。不過對於婆婆誇張的廚藝，她亦笑稱很怕見到她的菜：「每次桌子都很滿，過年的時候菜色就更誇張了」。

（fb群組「爆廢公社」）