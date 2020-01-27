【高比拜仁墜機亡】因閃婚與家人決裂　走過醜聞終為賢妻修心養性

一代籃球巨星高比拜仁（Kobe Bryant）今晨於美國加州乘直升機時意外墜機身亡，終年41歲，其13歲次女Gianna及機上7名機師及乘客全部罹難。原本溫馨的六口之家，因一次意外頓失支柱，不少人都擔心與Kobe相愛多年、走過風風雨雨的妻子凡妮莎（Vanessa）難以接受噩耗。

NBA退役球星高比拜仁（左二）今晨於美國加州乘直升機時意外墜機身亡，終年41歲。（資料圖片/Getty）

+ 6 + 5 + 4

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

高比拜仁於籃球場上叱吒風雲，而球場外亦因他與凡妮莎（Vanessa）的戲劇性愛情故事而受到傳媒關注。高比21歲時因拍攝MV，結識了當時任兼職舞蹈員及模特兒幫補家計的凡妮莎，兩人一見鍾情墮入愛河。不過因當時高比事業處於起步階段，有望成為明日之星，加上凡妮莎家出身寒微，故父母十分反對兩人交往，然而高比未有理會，反而與凡妮莎更加親密，更火速於翌年訂婚。

凡妮莎（左）與高比拜仁（右）的兒時照片。（ Vanessa Bryant/instagram）

至2001年4月，高比已成為球壇明星，他未有理會父母反對，堅持與凡妮莎步進教堂，並以「太愛凡妮莎」為由沒有簽訂婚前協議書。事件令家人關係決裂，父母及一眾家人都沒有出席其婚禮。婚後高比的事業迎來首個高鋒，與奧尼爾（Shaquille O'Neal）聯手帶領湖人隊創下三連霸歷史。

發生鷹郡性侵案後，凡妮莎力撐高比並與丈夫手十指緊扣出席記者會。（Getty Images）

+ 6 + 5 + 4

婚後凡妮莎專心照顧丈夫，兩年後二人誕下大女Natalia，當時凡妮莎曾被診斷為宮外孕，幸最後母女平安，孩子出生後更協助高比與父母修補決裂的關係。不過好景不常，Natalia不足半歲時，高比捲入鷹郡強奸案醜聞，案情指他入住鷹群一酒店時性侵一名職員，令他形象一落千丈。

案件爆出後高比遭警方拘捕，須同時應付比賽及調查，更影響他與教練及隊員的關係，好拍檔奧尼爾就曾公關批評性侵事件。最終高比承認曾於酒店職員發生過關係，惟強調絕非性侵，雙方選擇庭外和解，事件成為高比生涯的一大污點。被外界估計會提出離婚的凡妮莎，不但原諒丈夫，更大方陪同對方出席記者會交代事件。

經歷1年離婚風波，高比成功挽回凡妮莎的心，讓她撤銷離婚申請。當年有傳因高比沒有簽署婚前協議書，若離婚會被凡妮莎分得一半財產，故高比要盡力挽回婚姻。（Getty Images）

+ 4 + 3 + 2

為了修補夫妻關係，高比不惜豪花大筆金錢，購買名車及8卡鑽戒送給凡妮莎，又以妻子名字的意思作為紋身圖案，以答謝對方原諒及陪他走過人生低潮，兩人之後於2006年誕下次女，即於今次墜樓意外中身亡的Ginanna。凡妮莎其後多次帶同兩名女兒到球場支持高比，讓他無後顧之憂地專注賽事，成功於2008北京奧運奪金，並於2009年及2010年再次捧起NBA總冠軍獎盃。

可惜兩人婚姻至2011年再次觸礁，美國媒體爆料指，高比婚後的10年曾與過百名女性有染，當中更包括《花花公子》（Playboy）模特兒。事件曝光後凡妮莎似乎未能接受，向法庭以夫婦之間發生「無法協調的分歧」的理由提出離婚，並要求取得兩名女兒的撫養權。然而當時有傳媒則指兩人早已分居，並傳出凡妮莎與拳王Victor Oritz約會的消息，令外界關注兩人離婚後的財產分配問題。

經歷長達一年的離婚風波，高比高調挽回，最後兩人於2013年公開宣布復合，凡妮莎亦撤銷離婚申請，一家四口重過溫馨生活。其後有傳媒爆出，凡妮莎為了留住高比的心，不惜改變髮型，甚至進行鼻子整容手術。

高比自此修心養性，專注事業及家庭，鮮有牽涉入桃色醜聞，而凡妮莎亦將所有心思放於丈夫及愛女身上，無論高比受傷或決定退役都一直在身邊支持。高比退役後，夫婦於2016年及2019年先後再誕下兩名女兒Bianka及Capri，一家六口生活美滿，可惜這位巨星幸福日子短暫，今晨傳出他與Gianna不幸身亡的消息，外界都非常擔心凡妮莎及其餘4名女兒能否堅強面對。

（綜合）