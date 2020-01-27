【高比拜仁墜機亡】7年前Twitter死亡預言成真　網民：我很抱歉！

退役NBA巨星高比拜仁（Kobe Bryant）今晨乘直升機墜機身亡，終年41歲。高比拜仁當時與13歲的次女Gianna一同前往一個籃球比賽，同機尚有另一參賽者及家長。連同機師在內，機上9人全部罹難。 網上隨即瘋傳一網民7年前的Twitter帖文，內容竟預言高比拜仁因為直升機失事而死亡。沒想到此死亡預言竟成真，結果引來大批網民留言鬧爆，樓主嚇到崩塌，「X！我很抱歉」。

網上亦瘋傳一名網民於2012年撰寫的Twitter帖文，內容只有一句預言：「高比拜仁將會因直昇機墜機而死亡（Kobe is going to end up dying in a helicopter crash）。」（dotNoso@Twitter截圖）

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據外媒報道，高比拜仁墜機意外發生在洛杉磯當地時間星期日上午10時，當時他與其他人乘搭私人直升機飛到卡拉巴薩斯（Calabasas）山上，但遇到濃霧，其後直升機墜毀後着火，高比拜仁因此死亡。

樓主得知自己「開口中」，亦馬上回覆道歉，但仍有大批網民崩潰鬧爆樓主是「烏鴉口」。（dotNoso@Twitter截圖）

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死訊傳開後，大批粉絲及網民亦高呼難以接受，其後網上亦瘋傳一名網民於2012年撰寫的Twitter帖文，內容只有一句預言：「高比拜仁將會因直升機墜機而死亡（Kobe is going to end up dying in a helicopter crash）。」令人意想不到的是，這恐怖的死亡預告在7年後竟然成真。

樓主得知自己「開口中」，亦馬上回覆道歉：「X！我很抱歉，X！X！X！」大批網民崩潰鬧爆樓主是「烏鴉口」，「不打你真的不是人」、「我還是接受不了這事實」、「太恐怖了，你到底是誰」。

《TMZ Sports》報道指，高比拜仁當時至少與三人一同乘搭私人直升機，當中包括他的13歲次女Gianna。墜機後直升機着火，機上九人全部死亡，他的妻子Vanessa Bryant並沒有在機上。報道引述目擊者稱，在直升機墜下前，聽到引擎有濺水聲。

美國聯邦航空局發言人艾倫．肯尼澤（Allen Kenitzer）表示，該局和國家運輸安全委員會正在調查中。

（dotNoso@Twitter）