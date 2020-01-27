【高比拜仁逝世】細心教愛女籃球戰術　網民瘋傳Kobe生前溫馨畫面

41歲NBA退役球星高比拜仁（Kobe Bryant）今晨（27日）乘直升機墜機身亡，包括13歲次女Gianna在內的9名乘客全部罹難。墜機消息震驚全球，網民紛紛發文哀悼，而兩父女上月一段坐在籃球賽場邊觀賽的影片，重新在Twitter瘋傳。片中高比向同樣熱愛籃球的Gianna講解球隊戰術，並在女兒回話後滿意點頭，這溫馨互動的一幕令大批網民份外感慨。

高比拜仁（Kobe Bryant）今晨乘直升機墜機身亡，13歲次女Gianna亦罹難。（Twitter影片截圖）

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高比拜仁在2006年迎來次女Gianna，大女Natalia專攻排球，Gianna長大後則走上籃球路。作為籃球界的星爸，高比經常到球場支持女兒，又會在社交平台大曬愛女的籃球天份。即使是周一乘坐直升機，高比也是為陪同女兒前往一個籃球比賽。

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高比墜機身亡消息一出，全世界球迷紛紛哀悼，有人更找到一段高比與Gianna最近觀看NBA球賽的片段。該場球賽於去年12月21日舉行，由布魯克林籃網對阿特蘭大鷹隊，鏡頭捕捉到兩父女坐在球場邊，高比細心地講解和用手比劃，其間Gianna打斷爸爸並說了句話，高比即露出微笑和點頭，看似非常滿意愛女的回答。

片段早在球賽翌日開始廣傳，不少平台包括美國娛樂與體育節目電視網（ESPN）的Twitter也曾發布；直至高比墜機噩耗一出，網民立即重溫他生前各種片段，並找到這段父女球場邊溫馨互動的影片。

（綜合）

Kobe Bryant’s daughter, Gianna (aka GiGi), is the one sitting with her dad in this viral clip from December.



TMZ is reporting that she was killed in the helicopter crash today along with her father and three others. So sad. pic.twitter.com/LM73m2Sz7M — Siraj Hashmi (@SirajAHashmi) January 26, 2020