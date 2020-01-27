【高比拜仁逝世】細心教愛女籃球戰術　網民瘋傳Kobe生前溫馨畫面

41歲NBA退役球星高比拜仁（Kobe Bryant）今晨（27日）乘直升機墜機身亡，包括13歲次女Gianna在內的9名乘客全部罹難。墜機消息震驚全球，網民紛紛發文哀悼，而兩父女上月一段坐在籃球賽場邊觀賽的影片，重新在Twitter瘋傳。片中高比向同樣熱愛籃球的Gianna講解球隊戰術，並在女兒回話後滿意點頭，這溫馨互動的一幕令大批網民份外感慨。
高比拜仁（Kobe Bryant）今晨乘直升機墜機身亡，13歲次女Gianna亦罹難。（Twitter影片截圖）
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高比拜仁在2006年迎來次女Gianna，大女Natalia專攻排球，Gianna長大後則走上籃球路。作為籃球界的星爸，高比經常到球場支持女兒，又會在社交平台大曬愛女的籃球天份。即使是周一乘坐直升機，高比也是為陪同女兒前往一個籃球比賽。
高比墜機身亡消息一出，全世界球迷紛紛哀悼，有人更找到一段高比與Gianna最近觀看NBA球賽的片段。該場球賽於去年12月21日舉行，由布魯克林籃網對阿特蘭大鷹隊，鏡頭捕捉到兩父女坐在球場邊，高比細心地講解和用手比劃，其間Gianna打斷爸爸並說了句話，高比即露出微笑和點頭，看似非常滿意愛女的回答。
片段早在球賽翌日開始廣傳，不少平台包括美國娛樂與體育節目電視網（ESPN）的Twitter也曾發布；直至高比墜機噩耗一出，網民立即重溫他生前各種片段，並找到這段父女球場邊溫馨互動的影片。
（綜合）
Kobe Bryant’s daughter, Gianna (aka GiGi), is the one sitting with her dad in this viral clip from December.— Siraj Hashmi (@SirajAHashmi) January 26, 2020
TMZ is reporting that she was killed in the helicopter crash today along with her father and three others. So sad. pic.twitter.com/LM73m2Sz7M