【武漢肺炎】飛抵台灣被禁入境　內地客除口罩鬧地勤：有人情味嗎

武漢肺炎疫情持續擴散，香港政府終宣布由27日午夜零時起，所有湖北省居民，以及過去 14 日去過湖北省的非香港居民，都不准入境香港。另一邊廂，台灣亦發布全面禁止中國大陸人士入境的措施。在當局無預警宣布下，位處台灣機場的地勤人員首當其衝，不但要為受影響遊客安排轉機，甚至要承受投訴和謾罵，有網民則分享片段，顯示一名中國遊客得知未能入境台灣時，在櫃台飆罵「台灣人還有人情味嗎？沒有人味啦！」引起網民反感。

紅衣男得知未能入境台灣時，在櫃台前飆罵「台灣人還有人情味嗎？沒有人味啦！」（影片截圖）

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一名自稱是地勤人員的網民向facebook群組《爆料公社》上傳影片，只見一名除下口罩的內地男遊客在櫃台前不斷指罵職員「台灣人還有人情味嗎？沒有人味啦！」、「什麼東西呀！全世界沒有的，餐廳不讓人進門！」該網民指，影片中的大叔已經罵了一整個上，又說「乾脆死在這邊」，令他們非常難做。

拍片者直言，因是無預警宣布，有些來自中國大陸的航班已在天空上，落地後才知不能入境，因而令地勤忙得不可開交，又要忙着幫他們轉到其他航班，「有些航空公司也不願意載這些人，搞得肉球一樣」。他崩潰地說，「現在整個機場就是一個大瘟疫區」。

影片傳出後，引起一眾網友怒罵，「這裡不是大陸，要吵滾回去大陸吵」，又指拒絕入境做得對，「憑什麼要對你們同理心，滾」、「拜託……好好待在你們的地方就好！不要來殘害我們台灣人」，另有網民慨嘆「機場人員真的很辛苦」。

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