【武漢肺炎】驚覺淘寶貨滯留武漢集運倉　港買家：係咪應該唔要？

不少港人愛淘寶，為節省運費會選用集運，在內地一個集運倉收齊貨再運港，惟面對武漢肺炎群虐要封城應對，有港買家驚覺其貨品原來被運到武漢集運倉，現時騎虎難下，開Po急問「係咪應該唔好要呢？」網民齊心勸放棄，買家最終也表示會棄貨「無謂累街坊！」

武漢肺炎疫情仍在擴散，中國累計至今已確診超過2000宗。（中新社）

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不少香港淘寶買家只顧住買，甚少關心集運時會送到何處，有香港買家在討論區「親子王國」發帖，直指驚覺有件貨在武漢集運倉，不知應否運來港。她補充是春節前購買的，因假期未及處理，至出貨時才發現會由武漢發出，貨價約200多元。

網民同心勸她放棄，「驚就唔好要，無謂幾百蚊嚇餐自己」，但也指她真想收貨，就利用集運倉提供的倉期先暫時別運港，待稍後看看情況再決定；亦有人認為就算不放棄收貨，抵港後整件貨也要全部消毒才可用。

綜合網民意見，香港買家極有品稱決定棄貨，「無謂累街坊！」預計不能退錢。

不過有好心網民為她仔細查資料，提醒她有關病毒存活期有限，抵港也應死清光，而且中國郵政日前發布公告，指對於經武漢發出的郵件，將在武漢及寄達地處理中心對郵件與車輛分別進行「二次」消毒，讓她可再作考慮。

（親子王國）