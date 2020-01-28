【武漢肺炎】內地藥房3M口罩賣35元一個　顧客嫌貴職員打人被重罰

武漢肺炎疫情持續擴散，世界各地都一罩難求。內地一名男子到藥房購買口罩之後，質疑35元人民幣（約39港元）一個的口罩太貴，要求對方以正常價格銷售，藥房職員只肯退貨，其後更與投訴男打架。最終藥房打人員工被行政拘留及罰款，當局稱會重罰涉事藥房。

牟先生走進一間藥房，批評藥房賣的口罩太貴，要求他們以正常的價格出售。（網上短片截圖）

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事件於昨天（27日）早上11時許發生，遼寧省東港市的牟先生自行拍攝的短片可見，他走進康益醫藥連鎖東興園分店之後，就拿着一個3M口罩，問女售貨員「口罩多少錢」，說自己剛剛買了這個。女售貨員表示，這一個款式要35元一個，解釋是「國家規定的，這個東西現在進貨進不着」。

鏡頭一轉，女售貨員就說「你不買不要緊，我給你退了」，疑似是牟先生與她未能達成共識。不過牟先生卻說他要買，但要求藥房以正常的售價賣給他，「不能往上漲價」，而女售貨員就只答一句「進不回來」。其後藥房又出走了一名男售貨員，大叫「好，給你，滾」，「我叫你滾」，之後便從櫃台走出來打牟先生。

最後一名男職員出現，並上前毆打牟先生。（網上短片截圖）

當地公安及市場監管部門到場處理，打人的職員被行政扣留8天及罰款300元人民幣（約336港元），藥房亦被指其口罩未有明碼實價及不能提供進貨單據，將會依法重罰。

不少網民都認為，趁疫情加價賣口罩是「發國難財」的行為，極之不要得，「真不要臉」、「太黑心了」。不過亦有人覺得，現在各地都根本進不了貨，賣貴一點亦都無可厚非，苦笑指「現在口罩都這麼貴了，還是別出門了」。

（新京報）