【Kobe Bryant空難】《時代》封面致意　高比與妻從不同坐直升機

美國NBA的41歲退役球星高比拜仁（Kobe Bryant）乘坐的直升機墜毀，導致他與13歲次女Gianna Bryant及另外7名同機乘客罹難；《時代》雜誌（Times）周二（28日）在Facebook上表示，高比將成為新一期的封面人物，以紀念這位傳奇球星。

新一期的《時代》雜誌將在美國時間1月31日發售，封面所採用的高比照片是知名圖庫「CPi Syndication」攝影師穆勒（Michael Muller）的作品，以高比的背影來呈現其籃球生涯謝幕的一刻。《時代》雜誌同時發放紀念影片，形容高比對NBA比賽甚至整個世界都產生獨特的影響。

高比身亡的消息震驚體育界，不少NBA及其他運動選手紛表不捨，NBA當局考慮到湖人球員的心情，決定將湖人對快艇的比賽延期。

新一期的《時代》雜誌以高比的背影作為封面。（Facebook圖片）

另外《時人》雜誌（People Magazine）周二引述消息人士稱，高比生前與愛妻Vanessa曾訂下一個「秘密」約定，就是二人永不乘坐同一架直升機；消息人士又透露高比只會乘坐由機師Ara Zobayan所駕駛的直升機，當日高比出事，直升機也是由Ara Zobayan駕駛。

高比曾在2018年一次訪問中表示，為了避免交通擠塞，他出行會優先選擇乘坐直升機，以好好享受與其4名愛女的天倫之樂，「交通開始變得愈來愈擠塞，而當我仍坐在車子內，我錯過了（女兒演出的）校園劇。我不得不找另一個方法，讓我可以繼續專心訓練，但又不影響與家庭相處。」

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婚姻兩度觸礁 Vanessa曾申請離婚

高比和其太太Vanessa的婚姻一直備受球迷關注，二人長達20年的婚姻曾兩度觸礁，在2003年高比因涉嫌強姦酒店女服務員被警方拘捕，事件令他形象插水，但Vanessa仍然力撐高比且一同開記者會面對。在記者會上高比否認強姦，但承認跟對方發生性關係，最後控方撤銷控罪，而高比向女事主公開道歉，雙方私底下協議以500萬美金和解。

相隔8年後，高比又被爆出曾背妻跟超過100名女子偷情，Vanessa忍無可忍最終以「無法協調的分歧」為由申請離婚，並爭奪兩個女兒的監護權。事後高比高調表示會改過自身，並承諾要做個好老公好爸爸。在退役後，高比經常跟Vanessa高調曬恩愛，還致力栽培次女Gianni的籃球技術，而去年Vanessa為高比誕下細女Capri後，高比放了更多時間陪伴家人。