【Kobe Bryant】一代巨星殞落　見證黑曼巴永恆的潮流歲月

天妒英才！一代籃球名將Kobe Bryant突然的不幸逝世，注定叫全世界千億萬籃球愛好者傷心欲絕，不過黑曼巴的離開，絕非單單是運動體壇的損失，Kobe對於千禧年之後的流行文化世界，其影響力同樣無遠弗屆，今日就讓我們從潮流的角度，回顧這位NBA一代巨星。

Kobe Bryant，1978-2020。（GQ）

雖然並不如LeBron James一樣走在潮流最尖端，每時每刻都Thom Browne和READYMADE上身，也並沒有如Michael Jordan一樣，有着Air Jordan這個街知巷聞的自家籃球系列，但Kobe Bryant的形象乃至潮流魅力，其實就彷如紅酒一樣，唯有慢慢細味，才領略地其真味……

adidas時代的Kobe。（maxresdefault）

The KOBE。（Nice_Kicks）

其實究Kobe Bryant最知名的自家籃球鞋系列：由Nike生產的「Kobe」系列，之所以整體人氣不及Air Jordan，並非設計上有所缺失，而是因為Kobe Bryant的運動鞋代言人事業上的發展，相對跌宕起伏所致。要知道Michael Jordan自1985年第二個NBA賽季簽約Nike之後，哪怕曾經面臨過差點被Peter Moore中途挖角、和突然宣告退休轉打職業棒球的事件發生，但基本上Michael Jordan與Nike的關係，長期以來都是合作無間的，使到AJ系列能夠一代接一代的順利推出，成就多個經典。

穿上Reebok Answer 4。（Sneaker Freaker）

Converse Weapon，曾是另一湖人巨星Magic Johnson的愛鞋。（Sneaker Freaker）

然而Kobe Bryant的情況就複雜得多了！在打進NBA的頭6年時間裏，Kobe都一直簽約與adidas成為其代言人，腳踏adidas為他設計的The KOBE系列籃球鞋，贏得他生涯上第一個NBA總冠軍，原本絕對是adidas用來挑戰Nike在籃球世界王者地位的最有力資產，然而卻盛傳因為Kobe不滿KOBE TWO系列的設計，而使到他與三間牌徹底鬧翻，於2002年結束代言合作關係，轉投死敵Nike。不過加盟了Nike之後Kobe的球鞋事業也並非一帆風順，因為礙於當年加入聯盟與adidas簽約的時候，合約條款中有一項列明即便他朝Kobe與adidas完約，在之後的一段時間內都不能只穿某一個運動品牌的鞋款出品作賽，使到Kobe在2002至03賽季內都需要以自由球員的方式示人，要著遍任何運動品牌出品的籃球鞋才可，所以這年間Kobe除了用著用至愛的Nike Zoom Air Huarache 2K4外，亦不時穿上Reebok Answer 4和Converse出品的Weapon的球鞋比賽示人，堂堂一個超級巨星，在一年間竟然會穿上多個運動品牌作賽，實在是一段千古奇聞，至今仍叫津津樂道。

+ 5 + 4 + 3

終極的Nike Kobe Prelude Pack系列。（nike）

及自2005年，不再受adidas合約條款束縛的Kobe終於迎來Nike為他度身打造的第一雙簽名鞋：Zoom Kobe I，繼而是Kobe自己首次有份參與球鞋設計的Kobe II，Kobe與Nike的合作關係自此堅定不移地維繫至今，打造多對籃球鞋經典，留意「Kobe」球鞋系列的影響力絕不限於運動領域內，即便潮流界同樣矚目，2013隨Nike Kobe 9 Elite登場之際，Nike Basketball決定為Kobe打造名曰Nike Kobe Prelude Pack系列，以「A Road to theMasterpiece」作設計靈感，以每週發售一雙的方式，推出8對特別版Kobe I至Kobe VIII球鞋（每雙球鞋都歌頌了Kobe一段輝煌的戰跡或紀錄），震撼整個潮流界，現在一次過儲齊8款，經已是難過登天的事。

UNDEFEATED × Nike Zoom Kobe 1 Protro。（sneakersnews）

下月推出的Nike Zoom Kobe 5 Protro「Big Stage Parade」。（sneakersnews）

而與Air Jordan系列同樣，即便在Kobe Bryant引退之後，「Kobe」球鞋系列仍舊是潮流人的寵兒，2018年潮流重量級單位UNDEFEATED，就以ZoomKobe 1 Protro為主題，推出一式多款的UNDEFEATED × Nike Zoom Kobe 1 Protro，UNDEFEATED招牌Logo繡在鞋舌和鞋踭位之上，的確虛榮感十足。另外Nike早前才公佈將會於今年2月推出紀念Kobe獲得第 5 次 NBA 總冠軍的Nike Zoom Kobe 5 Protro「Big Stage Parade」球鞋，以黑、白、金作為主色調，以記頌其豐功偉績。

年青時代街頭味重一點。（travisscott ）

+ 2

除籃球鞋系列外，運動場外的Kobe Bryant同樣有型，年青時代就嘻哈街頭味重一點，近年就主打成熟男士路線，年前就接受《LA Times Magazine》之邀，打造全白色Styling造型照，將Ann Demeulemeester、Kris Van Assche、Damir Doma和Adam Kimmel等格調系品牌的風霜韻味演繹得入目三分，果足穿上High Fashion服飾的Kobe，其英氣震攝力，絕不比籃球場上為之失色，令人懷念。