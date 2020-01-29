【武漢肺炎】 法國女學生有得走唔走　因恐為「小事」付巨大代價

武漢新型冠狀病毒疫情持續，在當地留學的法國女學生沙帕蘭（Amélie Chapalain）自疫症爆發後不斷在Instagram上載影片，向外界披露武漢「封城」後的生活，吸引了大批網民關注。

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沙帕蘭過往4年在武漢大學修讀國際關係。從她上載的片段顯示，她一邊駕駛着電動滑板車，一邊拍攝附近街道的情況，只見路上空無一人，多間店舖亦已關閉；另一段影片則顯示，她正戴着口罩與朋友在做熱身運動，表示「即使處於隔離，我們亦在鍛煉身體」。

雖然法國衛生部長布贊（Agnes Buzyn）早前宣布，會於本周安排飛機撤離身在武漢的法國人，而各人回國後會被安排接受隔離14天，但沙帕蘭說她仍未決定好會否離開，「我的觀點是：我很健康，家亦在這裏，而且仍然有食物。（對於撤離安排）我們仍然沒有足夠的資訊，我們仍不知道隔離地點在哪裏，亦不知是否要支付機票。而最有可能的是，兩星期後一切將會回復正常，而我們可能為了如此小事而付出巨大代價。」

沙帕蘭形容現時的生活相當「不容易」，「政府的確有幫超級市場補貨，但所有東西都賣得很快。例如今天早上明明還有蔬菜賣，但當我下午去到卻甚麼都沒有了。我的大學已將開學時間延遲至2月下旬，明天起將開始向無法購買食物的學生分發飯盒，以及派發口罩。流感症狀與冠狀病毒的症狀很相似，有些人去醫院時以為自己受冠狀病毒感染，但其實只是患上流感，實際上他們通常會在醫院裏真的受到感染。」

沙帕蘭又稱，目前她與身在法國的家人保持聯繫，並指自己不會向恐慌「跪低」，「我們已經與法國領事館建立WhatsApp群組，所以我們能得到最新消息。其他在這裏生活的法國人真的感到很沮喪，而我們只是在等待這一切結束。現在對我來說最困難的是生活百無聊賴，我只好花時間看電影。雖然我很少見朋友，但當我們在一起時都會戴上口罩，一回到家就馬上洗手。考慮到情況的嚴重性，我們還是最好小心。」

另一名來自英國的23歲女教師貝爾斯（Jessika Bailing）則表示，她目前亦身處武漢，但她在過去兩個星期內只離開家兩次，「我們都很害怕出門，盡可能避免這樣做。我第一次是去看牙醫，但當我抵達時只見整座大樓都被關閉了。第二次是我去補給站，那真的太恐怖了，我從頭包到腳，又戴上手套和眼罩，當然還有口罩。」

貝爾斯又稱：「有人告訴我們，那病毒可以停留在物體上一段時間，因此我要確保洗乾淨由商店內購買的所有東西，包括薯片、瓶裝水、朱克力棒甚至咖啡包。在入屋前，我還要確保將所有穿過的衣服扔掉，清潔鞋子且洗澡。起初我以為其他人誇大了疫情的嚴重性，但現在我認為是被低估了。」

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