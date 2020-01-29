武漢肺炎│網傳口罩今到貨市民撲空　屈臣氏：明日有少量限購一盒

全城瘋搶口罩，只要有消息那裏有貨，大家情願撲空也要一試。網上瘋傳屈臣氏今日將會有口罩到貨，各分店將有供應，吸引大批市民一早就到場排隊，分店門口排滿人，惟他們都要失望了。《香港01》記者到荃灣一分店視察，一開門人人湧向職員，惟對方澄清網上流傳的消息並非屬實。屈臣氏其後指由明日（30日）起將會陸續有少量口罩及衛生用品送抵不同分店，當中口罩將會每人限購一盒50個，不能留貨及預訂，下批貨品亦將會於2月初抵港。

小西灣屈臣氏門有見人龍，網民指有人鼓譟。（fb群組「柴灣人柴灣事」圖片）

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網上流傳消息，稱全線屈臣氏都會有口罩返貨，所有顧客限一人一盒，更連員工自己都不能留貨。網上流傳的消息又提醒屈臣氏分店的開店時間各有不同，需要留意，呼籲收到消息的人「較定鬧鐘聽朝起身去排隊」。

今早（29日）大部分屈臣氏仍未開門，門外已出現輪候買口罩的市民。從讀者提供及網上流傳的圖片可見，以青衣城分店為例，門口早就被近百人守着等候開門。小西灣的分店亦見人龍，有網民指由於職員拒透露賣口罩詳情，令排隊的人士大感鼓譟。

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屈臣氏荃豐中心分店於早上10時許已經有十數名市民排隊，雖門外貼紙寫明口罩等用品售罄，但大家也不介意花點時間碰運氣。一見開閘眾人湧入向職員查詢購買口罩，不過職員即時澄清集團雖陸續返貨，但暫時門市亦未有口罩供應，她稱亦知網上流傳消息但並非屬實，暫未能確認何時會有口罩供應。

屈臣氏於下午12時許在其facebook專頁上更新，稱已經從世界各地包括日本、英國、意大利及德國等地方採購口罩及消毒用品，而且為了可以加快到貨速度已經特別安排空運到港。屈臣氏指由明日（30日）起將會陸續有少量口罩及衛生用品送抵不同分店，當中口罩將會每人限購一盒50個，不能留貨及預訂，下批貨品亦將會於2月初抵港。

另屈臣氏網購早前出現逾2萬人輪候買口罩，惟其後斷貨，記者今早9時許實測，同時間登入屈臣氏及百佳超級市場的網店，前者需稍作等候，成功登入屈臣氏網店後，記者搜尋不同的抗疫用品如口罩、消毒藥水、搓手液等等，發現都沒有現貨，而百佳網站更是輪候多次仍然未能進入。

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