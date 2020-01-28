【武漢肺炎】擺滿7個購物籃！　疑似中國客赴日本藥妝店狂掃口罩

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情持續擴散，令市民陷入極度恐慌，各區出現口罩搶購潮，惟口罩供不應求，全港甚至全球貨源短缺，有網民日前發現疑似中國旅客身處日本瘋狂入手大量口罩，數目多到裝滿7個購物籃，引起大批網民不滿，怒斥他們自私「搶晒啲貨！」認為應該要限購，保障當地居民。

有網民發現疑似中國遊客在日本藥妝店狂掃口罩。（fb群組「on9仔女同盟會（on9限定）圖片）

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從網民上載的照片所見，數名被指是中國遊客在日本一藥妝店搶購口罩，一名女士身旁有兩架購物車，共有7個放滿口罩的購物藍，店中亦有一箱箱放有口罩的紙箱，有旅客正在翻開及選購。樓主見狀相當不滿，「係佢哋搶晒啲貨」。

同場加映：點戴口罩先至啱！

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其他網民見狀亦大感憤怒，怒斥搶購的疑似中國遊客極度自私，「日本人自己都要用啦下嘛」，又建議政府應採取限購方法，阻止旅客及市民大量掃口罩，導致貨源持續短缺。不過亦有網民認為，涉及遊客未必一定是中國人。

（fb群組「on9仔女同盟會（on9限定））