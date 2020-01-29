【武漢肺炎】拿口罩來以物易物　台粉絲出一箱求換蔡依林演唱會飛

武漢肺炎在全球擴散，人人瘋搶令口罩斷市，物以罕為貴，沒料竟有人拿來以物易物。台灣有網民發現一個收購演唱會飛的群組中，竟有人發帖稱願以整箱共2000個口罩換指定日子連位演唱會飛，消息傳開引來譁然。

有粉絲為買到蔡依林演唱會飛，竟願以現時極難買到的口罩交換，引來網民熱議。（蔡依林fb）

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帖文最先提出以高價收購，希望可獲5月16至17日蔡依林「Ugly Beauty 2020世界巡迴演唱會高雄站」的連座位票，同時提出賣方可改為以物易物，憑票換一箱40盒，每盒50個的口罩，即總口罩量多達2000個，更強調是台灣原料台灣製造，寄送港澳也不介意。

有關演唱會早前在台北舉行，超強舞台效果震撼全場，蔡在尾場宣布5月加場，即時引來瘋搶，早前開售極速售罄。

蔡依林演唱會太精彩令門票出現搶購潮，沒料竟有人願以口罩作交換。（fb截圖）

不少人批評收購者猶如「發災難財」，質疑他大手掃入口罩會影響其他人買到的機會，並質疑該人為何有能力購買如此大量的口罩，「在台灣面臨這種已經有人買不到了，還屯貨，是什麼心態？」又指粉絲為偶像埋單，其言行只會令人對蔡依林觀感不佳。

不過也有人認為有供有求，而發帖人一開始也提出願付高價，只是提供多一個選項讓賣方選擇而已。