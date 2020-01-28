【武漢肺炎】武漢車牌「鄂A」車主貼紙仔自保：沒去湖北勿恐慌

武漢肺炎新型冠狀病毒疫情持續擴散，武漢等多個湖北城市相繼「封城」，不過封城前已有不少武漢人已離開，全國各地對武漢和湖北出來的人都加強警覺，當中「鄂A」（代表武漢）車牌的車輛走在路上亦特別受到關注，有「鄂A」車主就在車後表明自己「異地上牌」或長居異地，不是來自武漢，希望途人不要恐慌。

網上流傳不少「鄂A」車牌車主在車後貼出「自保」紙條的圖片，有車主寫上「滬牌難求，異地上牌，未去湖北，切務恐慌」。（網上圖片）

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網上流傳不少「鄂A」車牌車主在車後貼出「自保」紙條的圖片，有車主寫上「滬牌難求，異地上牌，未去湖北，切務恐慌」、「常年居住洛陽，勿緊張」，亦有車主表示「珠海工作，從未返回湖北，請勿恐慌」，以及「本車2018年以來，一直在沈陽行駛從未回武漢，請大家不要慌」。

在不少路段上，鄂牌照的車輛成為了重點的排查對象。（網上圖片）

不少網民稱「各地鄂A的車主瑟瑟發抖」、「我覺得這個辦法可行」、「求生欲很強」，有網民甚至想舉報，「怎麼舉報啊，我家樓下有一輛」，不過亦有網民指「有的是攜號常駐非武漢，謹慎勿恐慌，理智勿緊張」。

據了解，在不少路段上，鄂牌照的車輛成為了重點的排查對象，當遇到掛鄂牌照的車輛，工作人員除了會詢問車上人員的身體狀況，亦會對於這類私家車進行消毒防範工作，避免新型冠狀病毒擴散。

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