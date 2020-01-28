【武漢肺炎】台警武漢打卡「帶好料回台灣」　被網民起底下場極慘

武漢肺炎持續蔓延，隔岸的台灣都擔心疫症會在當地大規模爆發。不過，台灣一名吳姓男子居然在武漢華南海鮮市場「打卡」，聲稱要帶「好料」回台灣和大家分享，嚇得網民心慌慌，即使他事後刪除了帖文，仍然被討論區的網民起底找出他的真身，其實是桃園一名曾經自稱「青棒國手」的警察，認為無論他是否真的身在武漢當地，都必須檢舉他的行為。桃園市警局確定他沒有離台，但認為吳男涉觸犯傳染病防治條例，已將他拘捕。

有網民發現，他是曾經訛稱自己是「青棒國手」的桃園市八德警分局員警吳志明。（八德警分局圖片）

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日前兩個facebook帖文在台灣引起熱議，第一條是吳姓男子拍照顯示自己正前往桃園國際機場，第二張照片拍到「武漢華南海鮮批發市場」並打卡稱自己到了武漢市，「來這邊帶點好料的回去和大家分享」。

帖文隨即被分享到台灣討論區PTT，轉述吳男稱「去賣口罩狠撈一筆，他有門路可以進出」，PTT樓主表示不知是不是真，但真的感到害怕，因為台灣人要回台很容易。武漢肺炎疫情還未受控，相關消息傳到了許多個fb群組，大罵吳男是「台奸」，「保佑他變棺材被抬回來」，即使武漢已經封城無法進出，但仍應即時檢舉。

有網民大舉肉搜，發現他原來是去年尾訛稱自己是「青棒國手」的桃園市八德警分局員警吳志明，「竟然是警察，回家去永久隔離吧」，馬上到他所屬的分局檢舉。而且也有不少網民查出，他上載的照片可以是盜用了別人在社交媒體的照片，相信他並未有前往武漢。

桃園市政府警察局八德分局副分局長黃柏青稱，吳姓警員其實未有離開台灣，但他在休假期間在fb專頁發表關於武漢肺炎的不當言論，接到市民檢舉後已即時找吳男查問，他對自己的行為深感抱歉，局方已召開考績會記大過及調地處分，調查後依傳染病防治法第63條拘捕法辦。

（綜合）