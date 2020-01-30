【武漢肺炎】過埠新娘只持中國護照　英國撤僑拆散一家三口

武漢新型冠狀病毒疫情持續擴大，不少國家都陸續派出專機安排撤僑，來自英國諾森伯蘭郡（Northumberland）的54歲IT軟件開發人員西德爾（Jeff Siddle），一家人原以為可在周四（30日）乘專機離開武漢，回英後再接受隔離14日，豈料妻子辛迪（Sindy）因只持有中國護照而難以登機，夫婦面臨被迫分隔兩地。

女兒難過得淚如雨下

西德爾與辛迪育有9歲女兒賈絲明（Jasmine）本月15日到湖北跟親友拜年，當時仍未有任何關於疫症的健康警告，一家人原定周六（1日）返英。西德爾說：「我妻子是中國公民，雖然2008年她以配偶身份取得在英國永久居留的簽證，但外交部稱派出的專機只限於接載英國公民，而中國當局亦不允許任何中國公民離開，因此我被迫作出抉擇──獨留下妻子，還是我們三人都留在武漢，但誰又知道（分開）會持續多久？」

西德爾表示，當愛女得知要和媽媽分開，難過得淚如雨下，「辛迪亦傷心欲絕，但她說會堅強面對並留在娘家，這樣的話，起碼她在這條村裏是安全的。我將繼續努力為她爭取機會，讓她在疫情穩定下來後馬上返回英國。」

然而，即使西德爾要與愛女先行離開也不是一件易事，英國外交部通知他必須自行前去武漢機場登機，但不少主要幹道已被封，只有持特別外交文件者才能經陸路進入武漢，但外交部並未向他發出此等文件。

女教師不捨愛兒拒上機

另外，在武漢教授英語的31歲女教師弗朗西斯（Natalie Francis）也面對類似困境，她周三（29日）才得悉無法帶3歲兒子杰米（Jamie）回英國，原因是杰米只持有中國護照，即使他是英國公民。弗朗西斯說：「英國外交部來電稱杰米無法跟我一同回國，我不會上那架飛機，因我不想只救自己，如果無法救杰米，我不會離開。」

弗朗西斯透露，與丈夫及兒子最近兩星期甚少離開寓所，只試過3次出外去取物資，「每次要離開杰米，我都非常擔心。這裡的氣氛非常可怕，一切都變得很緊張凝重，我和我丈夫都覺得最好返回英國。我很怕杰米會被感染，尤其是他去年曾患肺炎。」

英國外交部其後表示，已將西德爾及弗朗西斯兩家人面對的情況列作特殊個案處理，並嘗試取得北京當局許可，讓辛迪和杰米二人早日返英國回，但難以保證能夠成功。