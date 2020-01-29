【武漢肺炎】中央：疫情仍處於擴散階段　形勢複雜嚴峻

武漢肺炎疫情持續蔓延，截至今天（29日）18時，全國（含港澳台）確診病例6078例，其中115例出院，132例死亡。

據新華視點報道，今天召開的中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組會議指出，當前疫情防控正在全面推進，防控力度持續加大，但疫情仍處於擴散階段，局部地區有迅速上升趨勢，形勢複雜嚴峻。

為應對新型冠狀病毒感染的肺炎患者增多的情況，武漢市決定將正在修建的雷神山醫院病床數由原先設計的1300張擴增至約1600張。（中新社）

中央應對疫情工作領導小組會議強調，各地要提高分散接診、集中收治能力，將重症病例集中到綜合力量最強的醫院，或派出重症醫學專家赴定點醫院全天候值守。加快疫苗研製進度，對研究表明有一定效果的藥物抓緊審批投入臨床使用。

中央應對疫情工作領導小組會議指出，各地要迅速組織醫用防護服、口罩、醫用護目鏡、負壓救護車、相關藥品等生產企業復工復產，研究實施稅收、金融等支持政策。指導物流企業包括電商平台做好投放等工作。

1月28日，廣西紡源醫療用品集團有限公司提前復工，加足馬力生產口罩。（中新社）

中央應對疫情工作領導小組會議指出，要切實做好節後人員返程疫情防控工作。進行錯峰疏導，指導有關單位允許來自疫情高發地區人員、非緊迫工作崗位人員適當延期返程，對高風險人群延長居家留觀時間或實行居家網上辦公。湖北等疫情相對嚴重省市可依法經國務院批准，採取適當推遲開工開業開課等必要措施。

此外中共總書記習近平日前就軍隊做好肺炎疫情防控工作作出指示。在指示中，習近平承認「目前疫情防控形勢依然嚴峻複雜」，要求全軍「聞令而動，勇挑重擔，敢打硬仗，積極支援地方疫情防控」。