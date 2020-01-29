【武漢肺炎】越南暫停簽發中﹑港﹑澳護照旅遊簽證　包括 eVISA

【武漢肺炎】大約半個月前才剛更新了 2020 年越南簽證 eVISA 的教學，沒想到越南政府昨日公布暫停簽發中﹑港﹑澳護照的旅遊簽證，而原因亦直指在中國爆發的武漢肺炎疫情。

越南暫停簽發中﹑港﹑澳護照旅遊簽證

因應越南入境事務處的指引，為了防止新型冠狀病毒擴散，由即日起將不會簽發中國﹑香港和澳門三地的護照申請的旅遊簽證，包括網上申請的 eVISA。而有關機構都向申請人發出電郵通知，並指出會取消有關的新申請，以及退還全部申請費用。

當局也建議中﹑港﹑澳的旅客更改前往越南的機票，直至另行通知。據了解，越南政府將會在 2 月 15 日更新有關安排及詳情，不過日期亦可能因應新型冠狀病毒疫情作出調整，因此打算前往越南的旅客要留意越南政府及後公布的消息。

【圖片來源：Facebook @FlyForMiles（小斯）】

已發出 eVISA的安排

現時越南只是暫停簽發旅遊簽證，並非完全禁止中﹑港﹑澳居民入境。如已獲得越南政府簽發而又未逾期的 eVISA，旅客同樣可以進入越南。同時，持有 APEC card（亞太經合組織商務旅遊證）的旅客，亦可如常免簽證進入越南。不過，筆者仍建議旅客要留意越南政府的最新消息和安排，以及有關部分發出的電郵通知。

越南 eVISA 官網（按此進入）