【武漢肺炎】口罩荒淘寶急抬價　40個日本外科口罩要350人仔

武漢肺炎肆虐，近日香港市面「一罩難求」，內地疫情持續擴散，各地對口罩需求亦暴增，有淘寶網商家見商機不可失，竟然不管阿里巴巴早前要求平台所有口罩不許漲價的公告，抬價出售海外進口口罩，有高規格日本進口的外科口罩一盒售價達350元人民幣（約392港元），也有口罩標榜防病毒、防菌等，惟商品包裝和說明卻未展示各種過濾率測試認證。

一間聲稱日本進口「三次元口罩」，一盒40至65個口罩要價要350元人民幣（約392港元），即平均最貴一個約10港元。（淘寶網頁截圖）

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「口罩荒」弄得人心惶惶，淘寶和天貓早於上周二（21日）在微博發帖，表示已通知所有銷售口罩的商家，「絕不允許漲價銷售」、「保證消費者買到價格實惠的品質正品口罩」，隨即獲內地網民大讚，「這麼多年沒白疼你」。

不過，淘寶網上至今仍有大批出售口罩的網店抬價，其中一間表明日本進口的「三次元口罩」，具BFE、PFE和VFE「99%防菌防塵、抗病毒和飛沫傳染」，一盒40至65個口罩的售價為350元人民幣（約392港元），即平均最貴一個約10港元。

另一間表示可即日發貨的網店，出售與N95級別相似的KN95口罩，但5個口罩已開價150元人民幣（約168港元）。至於屬N95的型號「8210」和「8511」工業用口罩，有商店則以一盒10個470元人民幣（約526港元）出售。

周四（30日）有連鎖店出售口罩，全港多區市民排隊搶購：↓↓↓

+ 8 + 7 + 6

快將開學，不少家庭有大有細，大人同時要為小朋友準備兒童口罩，但一間標榜「不漲價」的淘寶店，5歲以下用的F95口罩定價30個348元人民幣（約390港元），但在口罩供應緊拙的情況下，這些貴價口罩依然有價有市。