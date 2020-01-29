武漢肺炎│防疫症蔓延　黑龍江市將捕殺流浪貓狗　官方捱轟後咁講

武漢肺炎肆虐，不少專家將病毒源頭指向野味，黑龍江省訥河市政府日前聲稱為防止肺炎病毒擴散，發出通告指將捕殺全市流浪貓狗，並將屍體統一焚化，而飼養寵物家庭則加強消毒及管控，不應外放寵物。通告一出，即引起廣泛爭議，批評措施放錯重點，其後當地防控工作領導小組表示，對相關通告毫不知情，目前通告已被刪除。

日前黑龍江當局稱為防武漢肺炎蔓延，將捕殺市內流浪貓狗，引起社會強烈爭議。（網上圖片）

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通告下款則是訥河市新型冠狀病毒疫情防控工作領導小組，惟當局事後表示對通告不知情。（網上圖片）

據內地傳媒報道，黑龍江省訥河市官方宣傳部，周日（26日）在公眾號「美麗訥河」發文，指為防止新型冠狀病毒擴散，決定由公安局帶頭，對全市範圍的流浪貓狗進行捕殺，屍體統一焚化處理；而家中的寵物在關鍵時期亦應進行相應消毒和管控，不要對外放行。

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通告又指，希望全市人民增強防控意識，「為打贏新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控攻堅戰做出努力」，而通告下款則是訥河市新型冠狀病毒疫情防控工作領導小組。

通告發出後，引起大批網民熱議，批評當局做法錯重點。事後疫情防控工作領導小組工作人員表示，對相關通知毫不知情，目前已與相關部門溝通，通告已被刪除。

（綜合）