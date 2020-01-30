武漢肺炎│遇封城困武漢　𡃁模Rainbow：共同敵人是疾病非武漢人

武漢肺炎最早宣布封城的武漢，情況令人關注，其中曾參與TVB節目《美女廚房》的𡃁模Rainbow胡淽喬（前名胡心諾），原來現今正被困在武漢，她指在離市中心一小時車程的小鎮中，暫時身體無恙，她又感慨指「我們共同的敵人是疾病，不是武漢人/在武漢的人。」

Rainbow昨發新帖分享情況，指出共同敵人是疾病而非武漢人。（IG@annabella_woo）

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「年初二，我還在離武漢市中心一小時車程的一個鎮，是郊外來的，其實我很早之前已經來了武漢，當時街上都沒有幾個人戴口罩，然後我們都有戴，我們一直在酒店 除了出門吃飯也沒有逛人多的地方……」Rainbow日前在IG發帖自爆被困武漢，她指後來聽說疫情控制不住才轉到距市中心一小時車程的低密度農村暫避。

她指抵達農村翌日獲知將封城，但沒想逃走，只購買物資後留在室內，「作為一個香港人來了這邊，第一沒想過走，第二走也走不了，路都封了。為了自己和其他人安全，自我隔離在家中是最好的。」她又指就算日後解封也會自我隔離14天再離開農村，並於短期內都不會返港。

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Rainbow分享自己在當地的情況，指處處冷清無人拜年，打麻雀也都帶上頭盔苦中作樂，超市未見瘋狂搶購，只是滴露口罩等比較難買。

她昨日再次更新情況，指在家憋死了，就去河邊走走，一路上也沒見什麼人，而且全民皆戴口罩，又感慨指「我們共同的敵人是疾病，不是武漢人/在武漢的人。」