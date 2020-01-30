【武漢肺炎】婆婆只餘幾個口罩極徬徨　熱心市民送贈應急超好人

武漢肺炎疫情持續蔓延，口罩供應極度緊張，全港多區出現搶買口罩潮令人心惶惶。有市民分享真人真事，指日前於屈臣氏買東西時遇到無助婆婆，對方稱家中只餘數個口罩大感徬徨，他聽後即主動送贈身上的數個獨立包裝口罩，助婆婆解燃眉之急，他呼籲大家如夠用可派口罩予有需要人士，「要整個社區的人都戴口罩才最有效」。

有網民近日於facebook分享一真人真事，表示於屈臣氏買東西時遇到一婆婆，她稱因為家中只剩餘數個口罩而感到徬徨無助，樓主聽後遂主動給她數個口罩以助燃眉之急。（Gary Chan@facebook圖片）

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這名市民於fb撰文表示周三（29日）走到家中附近的屈臣氏買東西，當日傳聞店內到貨，婆婆信以為真趕至搶購，獲知撲空極失望。婆婆焦急狂問店員何時才有口罩賣，又透露家中只剩餘數個口罩，感到非常擔憂，這名聽足全程的市民醒起背包中有數個獨立包裝的口罩，遂主動上前交給婆婆，希望可解決對方燃眉之急。

網上最近亦瘋傅一張全城派口罩行動的宣傳圖片，內容呼籲有心人如果有多出來的口罩，可先派給例如老人家、清潔人員、露宿者等沒能力購買口罩但較易感染病菌的人。（Chan Yuk-Lan Phoebe@facebook圖片）

他更語重深長呼籲大家如可能多伸援手，「大家真係要理解，只有你自己戴口罩不是最有效的方法，而係要整個社區的人都戴口罩才最有效！」

網上近日亦瘋傅一張全城派口罩行動的宣傳圖片，呼籲有心人如果有多出來的口罩，可先派給例如老人家、清潔人員、露宿者等沒能力購買口罩但較易感染病菌的人。

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不少網民紛紛留言感謝樓主，稱「好人一生平安」、「多謝樓主」、「樓主心地善良，謝謝你」、「其實有唔少老人家無口罩用，希望多啲人幫吓佢哋」。亦有網民表示無奈：「其實好多做清潔工作嘅依家都會清洗用幾次，因無能力畀炒價，亦無時間去搶購，老闆承辦商又無供應，我上星期都畀咗盒垃圾房，唉」。

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