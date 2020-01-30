武漢肺炎│防護裝未到粉嶺診所延期開診　醫學會：6000醫生缺口罩

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴散，香港亦出現口罩搶購，全城可謂「一罩難求」，甚至連私家醫生都沒有足夠防護衣物而要推遲開業。在粉嶺的雍盛醫務中心就在門外貼出告示，表示採購的個人防護裝備未能及時送達，由年初六推遲至年初十才開業。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，全港逾六千名私家醫生口罩存貨量不足，令部分診所新春假期後未能開門應診。

在粉嶺的雍盛醫務中心就在門外貼出告示，表示採購的個人防護裝備未能及時送達，由年初六推遲至年初十才開業。（北區 fb圖片）

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粉嶺女西醫陳妙蘭主理的雍盛醫務中心在門外貼出告示，表示「鑒於近日武漢肺炎疫情嚴重，而本診所採購之個人防護裝備未能及時送達，為確保醫護人員及病人的安全，本診所將不能於年初六應診，暫定於年初十開診」，並提醒服用長期藥物的人士可到附近其他診所或政府普通科門診配藥。

不少網民見狀直言政府連醫生都幫不到，「醫生都買唔到口罩...」，亦有人指推遲開業也是沒辦法中的辦法，「算有良心，冇裝備夾硬開仲衰」。

診所因為沒有防護裝備，將不能於年初六應診，暫定於年初十開診。（北區 fb圖片）

私家醫生都沒有足夠防護裝備的問題並不是孤例，香港醫學會會長何仲平稱，接獲有私家醫生求助，指診所未有足夠口罩及保護衣物，估計部分人的存貨只能維持約一周的用量，甚至有醫生因此停開數天。他指已就此向政府求助，但未獲回覆。

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超也指，近日有私家醫生反映，口罩供應商未有貨供應，有診所因擔憂容易感染，因而未有開診，涉及私家醫生多達逾6000人，他指私家醫生希望政府能夠協助，否則或需縮短開診時間，該會建議政府可調配公營醫院的口罩存貨，以成本價售予私家醫生，以應付未來兩周的需要。

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